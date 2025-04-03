Рождение Иисуса могло состояться весной: названы вероятный месяц и год

Праздник Рождества Иисуса Христа традиционно отмечается 25 декабря, однако новые научные открытия могут изменить наше представление о точной дате его рождения. Исследование библейских текстов, а также сравнение их с историческими и астрономическими фактами позволяют ученым предположить, что Иисус мог родиться гораздо раньше, чем считается.

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Согласно новым расчетам, рождение Иисуса могло состояться 6 марта, около 4-5 лет до нашей эры. Такой вывод сделан на основе детального анализа астрономических явлений, таких как затмение и звездные явления, упомянутые в Библии, пишет Daily Mail.

Точность определения даты рождения Иисуса

Для более точного определения даты рождения Иисуса учёные обратили внимание на астрономические наблюдения древних времен. Одним из ключевых доказательств есть упоминание о лунном затмении, которое произошло незадолго до смерти царя Ирода. Это явление может помочь уточнить период рождения Иисуса, вероятно, указывая на весеннее время, а не на зиму.

Исследования показывают, что пастухи были в поле ночью, когда родился Иисус. Это подкрепляет гипотезу, что его рождение пришлось на теплое время года, когда животные могли пастись на открытом воздухе. Зимой же пастухи обычно держали своих овец в овчарнях, чтобы защитить их от холодов. Этот факт помогает установить более точную дату рождения Иисуса.

Природные и астрономические свидетельства

Согласно исследованиям, Иисус, вероятно, не родился зимой. Известно, что в зимние месяцы в Израиле температура может быть низкой и пастухи хранили свои стада в укрытиях. Кроме того, ученые отмечают, что травы для овец начинают расти именно в марте, что также поддерживает гипотезу о весеннем рождении Иисуса.

Астрономические явления также придают важные факты. Одной из наиболее популярных теорий является предположение, что звезда, увиденная волхвами на востоке, могла быть кометой или планетарным выравниванием, состоявшимся в 5 году до нашей эры. Китайские астрономы зафиксировали редкое астрономическое явление в это время, что может быть связано с так называемой Вифлеемской звездой.

Как уже писали "Комментарии", миллионы людей празднуют рождение Иисуса Христа 25 декабря. Эта дата стала общепринятой в христианской традиции, однако исторические исследования и анализ Библии указывают на то, что она вряд ли реальна. Кроме того, считается, что Иисус даже не родился в 1 году нашей эры.