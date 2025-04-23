Простой способ молиться от Папы Франциска: метод пяти пальцев

Папа Римский Франциск еще до того, как стал руководителем Церкви, создал практический метод молитвы, основанный на пяти пальцах. Этот метод быстро стал очень популярен в Аргентине, откуда родом Франциск, а также используется во всем мире.

Папа Франциск. Фото: Reuters

Как молиться "пятью пальцами" по методу Папы Римского Франциска.

1. Большой палец: молиться за тех, кто самый близкий

Большой палец ближе всего к вам физически, и поэтому символизирует близких людей: семью, друзей, тех, кого мы больше всего любим. Это люди, которых легче всего запомнить и вспомнить.

2. Указательный палец : молиться за обучающих и лечащих

Следующим идет указательный палец. По методу Франциска, он напоминает, что нужно молиться за тех, кто помогает другим – учителя, воспитатели, врачи, наставники. По словам Папы, им нужна поддержка, мудрость и вдохновение.

3. Средний палец : молиться за управляющих

Это самый высокий палец – символ власти. Здесь Франциск рекомендует молиться о политических лидерах, руководителях, всех, кто имеет влияние и принимает решения. Франциск считал, что они особенно нуждаются в Божьем руководстве.

4. Безымянный палец : молиться за слабых и уязвимых

По методу Франциска безымянный палец самый слабый. Он символизирует тех, кто нуждается в большей помощи: больных, бедных, одиноких и угнетенных.

5. Мизинец : молиться за себя

Последний и самый маленький палец мизинец – символ нашей собственной скромности. Франциск считал, когда мы молимся о себе только после других, это помогает расставить приоритеты и молиться не по эгоизму, а с пониманием истинных потребностей.

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