logo

BTC/USD

93950.17

ETH/USD

1789.74

LTC/USD

84.83

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество религия Простой способ молиться от Папы Франциска: метод пяти пальцев
commentss НОВОСТИ Все новости

Простой способ молиться от Папы Франциска: метод пяти пальцев

Это простой и глубокий метод молитвы от Папы Римского помогает упорядочить мысли, приоритеты и намерения.

сегодня, 11:35
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Slava Kot

Папа Римский Франциск еще до того, как стал руководителем Церкви, создал практический метод молитвы, основанный на пяти пальцах. Этот метод быстро стал очень популярен в Аргентине, откуда родом Франциск, а также используется во всем мире.

Простой способ молиться от Папы Франциска: метод пяти пальцев

Папа Франциск. Фото: Reuters

Как молиться "пятью пальцами" по методу Папы Римского Франциска.

1. Большой палец: молиться за тех, кто самый близкий

Большой палец ближе всего к вам физически, и поэтому символизирует близких людей: семью, друзей, тех, кого мы больше всего любим. Это люди, которых легче всего запомнить и вспомнить.

2. Указательный палец: молиться за обучающих и лечащих

Следующим идет указательный палец. По методу Франциска, он напоминает, что нужно молиться за тех, кто помогает другим – учителя, воспитатели, врачи, наставники. По словам Папы, им нужна поддержка, мудрость и вдохновение.

3. Средний палец: молиться за управляющих

Это самый высокий палец – символ власти. Здесь Франциск рекомендует молиться о политических лидерах, руководителях, всех, кто имеет влияние и принимает решения. Франциск считал, что они особенно нуждаются в Божьем руководстве.

4. Безымянный палец: молиться за слабых и уязвимых

По методу Франциска безымянный палец самый слабый. Он символизирует тех, кто нуждается в большей помощи: больных, бедных, одиноких и угнетенных.

5. Мизинец: молиться за себя

Последний и самый маленький палец мизинец – символ нашей собственной скромности. Франциск считал, когда мы молимся о себе только после других, это помогает расставить приоритеты и молиться не по эгоизму, а с пониманием истинных потребностей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинский священник увидел божий знак в смерти Папы Римского.

Также "Комментарии" писали, что МИД Израиля удалил пост со словами сострадания из-за смерти Папы Римского.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости