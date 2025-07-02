Смерть – тяжелое испытание для близких. Часто, желая как можно быстрее избавиться от боли и воспоминаний, родственники пытаются сразу после похорон вынести вещи усопшего из дома. Но народная мудрость и духовные учения предостерегают: выносить вещи сразу после смерти нельзя. Почему? В этом кроется не просто суеверие, а глубокое энергетическое, эмоциональное и духовное значение.

Почему нельзя выносить вещи после смерти человека сразу

1. Душа еще не покинула земли

По православному учению, душа покойного находится рядом с домом в течение первых 3-х, а затем 9-ти и 40-х дней. В настоящее время она еще прощается с телом, домом, близкими. Если вы начнете сразу убирать вещи или раздавать их, это может считаться неуважением по душе, которая еще не отошла окончательно.

Церковь советует: дождитесь хотя бы 40 дней, чтобы дать душе спокойно перейти в Вечность.

2. Энергетика вещей

С точки зрения эзотерики, личные вещи человека сохраняют его энергию. Одежда, обувь, расчески, постель — все это "насыщено" биополем покойного. Резкое вмешательство — сжигание, выбрасывание или передача этих вещей сразу после смерти может спровоцировать беспокойство души, а в доме оставить тяжелую атмосферу.

Поэтому вещи либо оставляют в комнате усопшего на 40 дней, либо осторожно убирают после специальной молитвы.

3. Психологический аспект: не торопитесь с прощанием

С точки зрения психологии, резкая ликвидация вещей – это избегание горя, а не его обитание. Родственникам иногда кажется, что, убрав все упоминания о человеке, станет легче. Но на самом деле это может только приглушить боль, которая впоследствии вернется с новой силой.

Лучше дать себе время. Прощаться постепенно, с любовью, просматривая вещи, благодаря усопшему мысленно — это часть процесса исцеления.

Что говорит Церковь?

Церковь не устанавливает строгий запрет, но советует не спешить. Особо не рекомендуется:

выбрасывать вещи в мусор (лучше отдать нуждающимся после молитвы);

продавать личные вещи сразу после похорон;

оставлять комнату пустой без молитвы и освящения.

Некоторые священники советуют прочесть "Отче наш" или заказать панихиду, прежде чем раздавать вещи.

Как правильно поступать?

Подождите 40 дней – это оптимальный срок, когда душа уже покидает земной мир, и можно спокойно заботиться о вещах.

Вещи не выбрасывайте, особенно бывшие в употреблении (нижнее белье, личные аксессуары) — их лучше сжечь или аккуратно хранить.

Передачу вещам другим сопровождайте молитвой или благословением.

После уборки покойного сделайте влажную уборку, освятите помещение святой водой.

Вывод

Не торопитесь "стереть" следы присутствия умершего. В первые дни после потери важно не только беспокоиться о порядке, но и о душе покойного и душевном состоянии. Дайте время себе – и души. Это не суеверие, а проявление уважения, любви и духовной осторожности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что происходит с душой на 3, 9 и 40 день после смерти человека.