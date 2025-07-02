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Почему нельзя выносить вещи после смерти человека сразу

Вещи после смерти человека нельзя выносить сразу: в чем причина

2 июля 2025, 18:25
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Недилько Ксения

Смерть – тяжелое испытание для близких. Часто, желая как можно быстрее избавиться от боли и воспоминаний, родственники пытаются сразу после похорон вынести вещи усопшего из дома. Но народная мудрость и духовные учения предостерегают: выносить вещи сразу после смерти нельзя. Почему? В этом кроется не просто суеверие, а глубокое энергетическое, эмоциональное и духовное значение.

Почему нельзя выносить вещи после смерти человека сразу

Почему нельзя выносить вещи после смерти человека сразу

1. Душа еще не покинула земли

По православному учению, душа покойного находится рядом с домом в течение первых 3-х, а затем 9-ти и 40-х дней. В настоящее время она еще прощается с телом, домом, близкими. Если вы начнете сразу убирать вещи или раздавать их, это может считаться неуважением по душе, которая еще не отошла окончательно.

Церковь советует: дождитесь хотя бы 40 дней, чтобы дать душе спокойно перейти в Вечность.

2. Энергетика вещей

С точки зрения эзотерики, личные вещи человека сохраняют его энергию. Одежда, обувь, расчески, постель — все это "насыщено" биополем покойного. Резкое вмешательство — сжигание, выбрасывание или передача этих вещей сразу после смерти может спровоцировать беспокойство души, а в доме оставить тяжелую атмосферу.

Поэтому вещи либо оставляют в комнате усопшего на 40 дней, либо осторожно убирают после специальной молитвы.

3. Психологический аспект: не торопитесь с прощанием

С точки зрения психологии, резкая ликвидация вещей – это избегание горя, а не его обитание. Родственникам иногда кажется, что, убрав все упоминания о человеке, станет легче. Но на самом деле это может только приглушить боль, которая впоследствии вернется с новой силой.

Лучше дать себе время. Прощаться постепенно, с любовью, просматривая вещи, благодаря усопшему мысленно — это часть процесса исцеления.

Что говорит Церковь?

Церковь не устанавливает строгий запрет, но советует не спешить. Особо не рекомендуется:

выбрасывать вещи в мусор (лучше отдать нуждающимся после молитвы);

продавать личные вещи сразу после похорон;

оставлять комнату пустой без молитвы и освящения.

Некоторые священники советуют прочесть "Отче наш" или заказать панихиду, прежде чем раздавать вещи.

Как правильно поступать?

Подождите 40 дней – это оптимальный срок, когда душа уже покидает земной мир, и можно спокойно заботиться о вещах.

Вещи не выбрасывайте, особенно бывшие в употреблении (нижнее белье, личные аксессуары) — их лучше сжечь или аккуратно хранить.

Передачу вещам другим сопровождайте молитвой или благословением.

После уборки покойного сделайте влажную уборку, освятите помещение святой водой.

Вывод

Не торопитесь "стереть" следы присутствия умершего. В первые дни после потери важно не только беспокоиться о порядке, но и о душе покойного и душевном состоянии. Дайте время себе – и души. Это не суеверие, а проявление уважения, любви и духовной осторожности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что происходит с душой на 3, 9 и 40 день после смерти человека.



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