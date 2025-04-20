Почему Иуда продал Иисуса за 30 серебряников: версии, которые удивят даже верующих

История Иуды Искариота остается одной из величайших загадок христианства. Почему человек, ходивший рядом с Иисусом, слушал Его проповеди и был свидетелем чудес, вдруг решил предать своего Учителя? Этот вопрос волнует богословов, историков и верующих уже более двух тысяч лет.

Почему Иуда предал Иисуса

Иуда Искариот – это одна из самых противоречивых и трагических фигур Нового Завета. Он был одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа, но наиболее известен своей изменой за 30 сребреников, что привело к аресту и распятию Иисуса. Основные гипотезы об измене Иуды.

Деньги самое главное

Одной из наиболее распространенных является гипотеза о банальной алчности. Эта версия поддерживается Евангелием от Иоанна, где Иуда предстает как человек с далеко не лучшими моральными качествами. Иоанн вспоминает, что Иуда отвечал за общее денежное сокровище учеников и имел привычку воровать с него.

Особенно красноречив эпизод в Вифании, когда Мария смазала ноги Иисуса дорогим маслом. Ученики возмутились из-за такой расточительности, ведь эти деньги можно было отдать бедным. Но именно Иуда выразил это недовольство, и, по словам Иоанна, сделал он это не из-за заботы о нуждающихся, а из-за собственного стяжательства. Именно поэтому версия об алчности остается одной из самых популярных среди исследователей.

Ревность к Марии Магдалине

Другая любопытная гипотеза связана с фигурой Марии Магдалины. По некоторым предположениям, Иуда мог испытывать к ней тайные чувства. Тем более что в нескольких раннехристианских текстах говорится об особом расположении Иисуса к Марии Магдалине. Ее преданность и близость к Учителю могли вызвать у Иуды ревность и даже зависть. По этой версии, измена стала не столько результатом холодного расчета, сколько поступком, родившимся из глубоких личных эмоций.

Семейные связи с врагами Иисуса

Эфиопское "Мученичество Пилата" приводит еще одну неожиданную версию. Согласно этому тексту, жена Иуды была сестрой Вараввы – того самого разбойника, которого Понтий Пилат в конце концов отпустил вместо Иисуса. Если эта версия правдива, то Иуда мог действовать под влиянием родственных обстоятельств или даже политических интриг.

Исполнение пророчества

Существует и теологическая интерпретация, согласно которой поступок Иуды был неизбежен. Согласно библейским пророчествам, Мессия должен быть предан, чтобы исполнилось Писание. В таком случае Иуда выступает не как сознательный преступник, а как орудие в выполнении Божьего плана. Эта версия позволяет по-новому взглянуть на фигуру Искариота, видя в его поступке не только личную трагедию, но и часть великой божественной драмы.

Политический расчет

Часть историков предполагает, что Иуда мог рассчитывать на то, что арест Иисуса подтолкнет Его к решительным действиям. Иуда, как и многие другие, мог ожидать от Мессии политического освобождения Израиля от римской оккупации. Согласно этой гипотезе, он не собирался обречь Иисуса на смерть, а лишь хотел заставить Его раскрыть Свою силу. Но последствия оказались трагическими.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти 12 апостолов. Как погибли ученики Иисуса Христа, в частности Иуда, предавший его.

Также "Комментарии" писали о неожиданной правде о Рождестве, ведь Иисус родился не 25 декабря.