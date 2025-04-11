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Папа Римский неожиданно появился на публике: особое внимание привлекла его необычная одежда

Папа Франциск появился на публике после болезни в простой одежде.

сегодня, 17:33
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Автор:
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Slava Kot

Папа Римский Франциск впервые после продолжительного лечения неожиданно появился на публике в Ватикане. Несмотря на ослабленное состояние здоровья, 88-летний понтифик посетил собор Святого Петра, где поздоровался с посетителями.

Папа Римский неожиданно появился на публике: особое внимание привлекла его необычная одежда

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Папа Франциск перенес тяжелую пневмонию и провел больше месяца в больнице. Однако теперь он совершил внезапный публичный визит в собор Святого Петра. Особое внимание присутствующих привлекла одежда понтифика.

Для неожиданного появления Папа Римский избрал простую одежду священника, которая была дополнена аргентинским пончо в полоску. Кроме того, понтифик находился в колесном кресле и носит рядом с собой носовое кольцо для подачи кислорода.

Однако по словам очевидцев Франциск был в хорошем настроении, приветствовал находившихся рядом реставраторов собора, паломников и семьи. Во время непродолжительной встречи один из маленьких мальчиков поздравил Папу Римского, а понтифик пожал ему руку.

Папа Римский неожиданно появился на публике: особое внимание привлекла его необычная одежда - фото 2

Папа Римский Франциск

Это первое появление Папы Франциска на публике после его встречи с королевскими супругами Великобритании, которое произошло после возвращения понтифика из больницы. Визит монархов стал одним из первых официальных событий с участием Папы после длительного периода реабилитации.

Впереди Ватикан ждет главное событие католического года – Пасха. Однако официально не подтверждено, сможет ли Папа Франциск принять участие в праздничных богослужениях и в каком формате. Врачи настаивают, чтобы понтифик продолжал беречь себя после госпитализации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что букмекеры начали принимать ставки насмерть Папы Римского в 2025 году.

Также "Комментарии" писали, что происходит, когда умирает Папа Римский.



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