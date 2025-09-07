Папа Римский канонизировал "Божьего инфлюэнсера": это первый святой-миллениал

7 сентября на площади Святого Петра в Ватикане произошло историческое событие, когда Папа Римский Лев XIV провозгласил святым 15-летнего Карло Акутиса, которого называют "Божьим инфлюэнсером". Это первый святой католической церкви из поколения миллениалов.

Святой Карло Акутис. Фото из открытых источников

Карло Акутис родился 1991 года в Лондоне в богатой итальянской семье, но большую часть жизни провел в Милане. Юноша увлекался компьютерами, создавал забавные видео о своих домашних животных и одновременно использовал технологии для евангелизации, то есть распространение идей христианства. Акутис основал сайт, документировавший чудеса католической церкви, и призвал молодежь использовать интернет "для добра".

Как утверждает его мать Антония Сальцано, несмотря на юный возраст, Акутис обладал глубокой верой и активно помогал другим. По ее словам, он тратил собственные карманные деньги на поддержку бездомных, защищал одноклассников от буллинга и поддерживал детей из разведенных семей.

В 2006 году он скончался от лейкемии в возрасте 15 лет. Его могила в Ассизи, где тело подростка находится в джинсах, футболке и кроссовках Nike, стало местом паломничества для молодых католиков со всего мира. Акутиса называют "пионером цифровой евангелизации". Его пример вдохновляет молодежь в те времена, когда католическая церковь ищет новые пути коммуникации с молодежью.

"Карло — это послание надежды, потому что Карло говорит: "Да, вы должны использовать интернет для добра". Вот почему Папа Франциск назвал Карло Божьим инфлюэнсером", — сказала Сальцано.

Епископ Ассизский Доменико Соррентино рассказал, что количество посетителей церкви, где находится молодой святой "огромное", почти миллион посетителей в прошлом году.

Тело Карло Акутиса в церкви Санта-Мария-Маджоре в Ассизи. Фото: Daniel Ibáñez/CNA.

Процесс признания Акутиса святым был одним из самых быстрых в новейшей истории церкви. В 2020 году он был беатифицирован после первого признанного чуда, которым стало исцеление бразильского мальчика с врожденной болезнью. Второе чудо связывают с исцелением девушки из Коста-Рики после тяжелой травмы головы.

Канонизация Акутиса стала первой, которую провел Лев XIV – первый американский Папа Римский.

