Ореховый Спас 2024: новая дата, что можно и нельзя делать, традиции

Ореховый Спас в 2024 году украинцы будут отмечать 16 августа, после завершения Успенского поста (14 августа) и праздника Успения Пресвятой Богородицы (15 августа). Ранее, до перехода ПЦУ на новый календарь, этот праздник отмечался 29 августа. Портал "Комментарии" рассказывает об особенностях Орехового Спаса, историю праздника, традиции и что нельзя делать в этот день.

Ореховый Спас по новому календарю

Третий Спас, также известный как Полотняный или Хлебный, получил свое название, потому что к этому времени созревают орехи. В прошлом люди пекли хлеб из зерна нового урожая, что объясняет название Хлебный, а также участвовали в ярмарках, где торговали полотнами, что дало название Полотняный. В православной традиции Ореховый Спас также отмечает Перенесение Нерукотворного образа Господня в Константинополь.





Традиции на Ореховый Спас

На Ореховый Спас существуют разнообразные традиции и обряды, которые соблюдаются в Украине и других православных странах. Например, в этот день хозяйки пекут пироги и хлеб из муки нового урожая, что символизирует благодарность за земные плоды и благословение на будущий год.

Православные верят, что на Ореховый Спас необходимо купить какое-то полотно или полотенце. Это связано с легендой о полотне, которым Иисус Христос вытер свое лицо, оставив на нем нерукотворный образ, способный исцелять больных. Освященное полотно приносит счастье хозяевам.

В церковь приносят готовую выпечку и орехи для освящения, чтобы придать этим продуктам особую силу и благословение. Народная примета говорит, что на Ореховый Спас нужно устроить праздничный ужин, пригласив родных и друзей. Главным блюдом на столе часто становится ореховая выпечка и блюда с орехами.





Что нельзя делать на Ореховый Спас

Третий Спас, как и любой другой праздник, сопровождается не только добрыми традициями, но и определенными запретами. На Ореховый Спас не следует:

- ссориться, обижать и оскорблять других, ругаться;

- выбрасывать еду в мусор (лучше отдать ее животным);

- отказывать людям в помощи;

- переедать, несмотря на завершение поста;

- заниматься любой домашней работой, так как это считается неподобающим в праздничный день.





Что можно делать на Ореховый Спас: традиции и ритуалы

На Ореховый Спас хозяйки традиционно пекут пироги и хлеб, используя муку нового урожая. Поскольку к этому времени Успенский пост уже завершен, выпечка может быть приготовлена без соблюдения постных правил. В старину говорили: "Третий Спас — хлеба припас," и уделяли внимание посевным работам. В этот день собирали пшеницу и начинали посадку озимых культур.

Православные христиане верят, что на Спас следует приобрести полотно или холст, чтобы почтить праздник Перенесения Нерукотворного образа Господня в Константинополь. Согласно легенде, на полотенце, которым Иисус Христос вытер свое лицо, отпечатался его лик, а сам холст обладал целебными свойствами. Считается, что любое полотно, купленное в этот день и освященное в церкви, может принести хозяевам здоровье и счастье. В церковь также приносят выпечку и орехи для освящения, чтобы продукты получили особое благословение.

Согласно народным приметам, на Ореховый Спас необходимо организовать праздничный ужин, пригласив родных и друзей. Главным блюдом должна быть ореховая выпечка и другие блюда с орехами, а для напитков можно предложить гостям ореховую настойку.





Приметы на Ореховый Спас 2024

Наши предки верили, что приметы на Ореховый Спас могут предсказать погоду и другие природные явления:

- обилие орехов — к богатому урожаю пшеницы в следующем году;

- обнаружение червей в орехах — к несчастью;

- дождь и молнии — к теплой осени;

- журавли, улетающие на юг — к ранним заморозкам на Покрова.

Есть также интересный ритуал, связанный с орехами: считается, что по первому сорванному ореху можно предсказать свое будущее. Если орех спелый и вкусный — ждите радости, зеленый — к новостям, гнилой — к неприятностям, а пустой — к решению проблем.

Народная примета гласит, что если на Ореховый Спас первый орех съесть самому, а второй отдать близкому человеку, это поможет защититься от негатива и предотвратить дурные известия.