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Одна из областей сократила комендантский час на Пасху

В Хмельницкой области сократят комендантский час в Пасхальную ночь

сегодня, 12:11
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Недилько Ксения

В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час в Хмельницкой области будет действовать с 00:00 до 03:00 — такое решение было принято вчера на Совете обороны области , сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

Одна из областей сократила комендантский час на Пасху

Иллюстративное фото

" Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими. Но, к сожалению, четвертый год Великой войны вносит свои коррективы. Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел, и наша область не исключение, заставляют нас быть особенно бдительными", – отметил Тюрин.

Он отметил, что сокращая комендантский час, будут одновременно усилены меры безопасности:

— состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;

— пожарные проводят противопожарные инструктажи;

— правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;

— необходимо обеспечить доступность укрытий в случае воздушной тревоги .

"Желаю, чтобы Пасха прошла спокойно, чтобы каждый мог посетить богослужение, но без лишних рисков.

Поэтому, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о своей безопасности и безопасности близких ", – призвал жителей области Сергей Тюрин.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что городские власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских медиа и через интернет. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.

"Также из-за повышенного риска вражеских атак Департамент призвал руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений. В частности, проинформировать общину о порядке действий в случае воздушной тревоги и подготовить информацию о ближайших укрытиях", — отметили в КГГА.

Там также отметили, что на Пасху в столице не планируют менять время комендантского часа.



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