Одна из областей сократила комендантский час на Пасху

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Недилько Ксения
В Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час в Хмельницкой области будет действовать с 00:00 до 03:00 — такое решение было принято вчера на Совете обороны области , сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.
Иллюстративное фото
Он отметил, что сокращая комендантский час, будут одновременно усилены меры безопасности:
— состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;
— пожарные проводят противопожарные инструктажи;
— правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;
— необходимо обеспечить доступность укрытий в случае воздушной тревоги .
"Желаю, чтобы Пасха прошла спокойно, чтобы каждый мог посетить богослужение, но без лишних рисков.
Поэтому, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, заботьтесь о своей безопасности и безопасности близких ", – призвал жителей области Сергей Тюрин.
Напомним, портал "Комментарии" писал, что городские власти Киева обратились к руководителям религиозных общин с просьбой ограничить проведение массовых пасхальных богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции с культовых сооружений на украинских медиа и через интернет. Об этом сообщили в Департаменте культуры КГГА.
"Также из-за повышенного риска вражеских атак Департамент призвал руководителей религиозных общин принять необходимые меры безопасности во время праздничных богослужений. В частности, проинформировать общину о порядке действий в случае воздушной тревоги и подготовить информацию о ближайших укрытиях", — отметили в КГГА.
Там также отметили, что на Пасху в столице не планируют менять время комендантского часа.
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