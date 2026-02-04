logo

Один кум на двоих детей: позволяют ли церковные каноны крестить второго ребенка тем же людям

Духовное родство и традиции: станет ли кум «двойным» родственником, если будет крестить вашего второго ребенка

4 февраля 2026, 00:17
Автор:
Недилько Ксения

Вопрос выбора крестных родителей часто становится предметом дискуссий в семьях. Когда в семье появляется второй ребенок, родители нередко хотят снова позвать тех же кумовьев, с которыми уже сложились отличные отношения. Однако возникает сомнение: не запрещено ли это правилами церкви?

Что говорит Церковь?

С точки зрения церковных канонов, никакого запрета на то, чтобы один и тот же человек крестил нескольких детей в одной семье, не существует. Если ваши кумовья ответственно относятся к своим обязанностям, духовно наставляют первого ребенка и вы хотите доверить им и второго – вы можете смело это делать.

"Церковь не ограничивает количество детей, для которых человек может стать крестным отцом или матерью. Главное, чтобы человек понимал ответственность перед Богом за воспитание крестника", — часто отмечают священнослужители.

Аргументы "за" и "против"

Родители, выбирающие одних и тех же кумовьев, обычно руководствуются проверенной дружбой:

Сплоченность: У детей будут общие духовные родители, что может еще больше объединить семью.

Надежность: Вы уже знаете, как кумовья справляются со своей ролью.

С другой стороны, привлечение новых людей позволяет расширить круг близких друзей, которые будут заботиться о вашей семье и помогать детям в будущем.

Народные предрассудки

В народе иногда можно услышать мнение, что "нельзя передавать крест" или что это может как-то отрицательно повлиять на судьбу детей. Однако важно помнить, что это лишь предрассудки, не имеющие отношения к христианской вере.

Вывод

Вы можете брать за кумовьев для второго ребенка тех же людей, что крестили первого. Главный критерий – не "новизна" лиц, а искренняя готовность человека быть духовным наставником для вашего малыша. Если вы чувствуете, что ваши нынешние кумовья – лучшие кандидаты, церковь только поддержит такое решение.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что будет, если не крестить ребенка: мнение церкви, страхи родителей и реальность.



