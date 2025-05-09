Новый Папа Римский подверг критике Джей Ди Вэнса: детали

8 мая на конклаве в Ватикане был избран новый Папа Римский Лев XIV. Им стал 69-летний американец Роберт Превост, который, как оказалось, ранее критиковал вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Папа Лев XIV критиковал Джей Ди Вэнса. Фото из открытых источников

В интервью Fox News от 29 января вице-президент Джей Ди Вэнс заявил о существовании христианской концепции классификации любви к другим людям по определенным кругам.

"Существует христианская концепция, по которой ты первым любишь свою семью, потом любишь своего ближнего, потом любишь свою общину, потом любишь своих сограждан, а потом уже ставишь в приоритет остальной мир. Многие крайние левые полностью перевернули это", — сказал Вэнс.

На это заявление Вэнса в начале февраля отреагировал Роберт Превост. Новый Папа Римский, тогда бывший кардиналом, возразил вице-президенту США.

"Джей Ди Вэнс ошибается: Иисус не просит нас оценивать нашу любовь к другим по шкале", — ответил Превост на платформе X.

После избрания Превоста новым Папой Римским это сообщение снова привлекло пользователей и набрало 20 млн просмотров.

Под сообщением большинство пользователей выразили восторг от таких слов Папы Льва XIV: "Мне уже нравится Папа Лев XIV"; "Католицизм проснулся"; "Я уже твой фанат!"; "Базированный Папа". Вместе с тем, сообщение также критиковали словами, что "Это плохо" и "Уходите".

А один из пользователей саркастически спросил, стоит ли критиковать Вэнса, "Разве вы не помните, что он сделал с предыдущим Папой?". Таким образом пользователь вспомнил случай, что перед смертью Папы Франциска Вэнс был последний с кем он провел публичную встречу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новым Папой Римским стал американский кардинал: что известно о нем.

Также "Комментарии" писали, что после смерти Папы Франциска стремительно выросли просмотры этого фильма.