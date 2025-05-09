Новый Папа Лев XIV имеет двойное гражданство: каких стран

Папа Лев XIV имеет двойное гражданство. Роберт Превост родился в Чикаго как американец, однако из-за службы в Перу получил еще одно гражданство. Это связано с конкордатом – соглашением, регулирующим отношения между Ватиканом и Перу.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

8 мая над Сикстинской капеллой в Ватикане появился белый дым, сигнализирующий о конце конклава и избрании нового Папы Римского. Им стал 69-летний американский кардинал Роберт Превост, принявший имя Лев XIV. Для многих в мире это имя ново, но в Перу его хорошо знают уже более двух десятилетий.

Превост занимал должность префекта религиозной семинарии в Трухильо. С 2001 по 2013 он был генеральным настоятелем ордена августинцев в Перу. А в 2014 году Папа Франциск назначил его апостольским администратором епархии Чиклайо в сане епископа.

Согласно данным Национального реестра идентификации и гражданского состояния Перу, Превост получил перуанский паспорт именно в 2014 году. Это связано со специальным соглашением Ватикана и Перу под названием конкордат. Согласно ему, каждый епископ, отправленный в Перу, должен быть гражданином этой страны.

Представитель Национального реестра Руби Ривас подтвердила эту информацию, отметив, что Превост и ныне остается гражданином Перу.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Роберт Превост перед тем как стать Папой Львом XIV подверг критике вице-президента США Джей Ди Вэнса.

Также "Комментарии" писали, что в Ватикане перед выборами нового Папы Римского в небо поднялся розовый дым. Это оказалась акция протеста активисток по правам женщин в Церкви.