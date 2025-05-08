Новым Папой Римским стал американский кардинал: что известно о нем

Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Френсис Прево, принявший имя Лев XIV. Об этом сообщает The Guardian .

Роберт Фрэнсис Прево (фото из открытых источников)

Уроженец Чикаго, Прево большую часть своей жизни провел как миссионер в Перу. Его кардиналом назначил Папа Франциск в 2023 году. Тогда же он возглавил Дикастерию по делам епископов – ведомство Ватикана, отвечающее за назначение католических епископов по всему миру. Поэтому Прево оказал значительное влияние на формирование епископата в разных странах.

Новый Папа известен своим тихим стилем лидерства, приверженностью социальной справедливости и поддержкой ключевых реформ Франциска. Он редко выступает на публике и дает очень мало интервью, однако коллеги ценят его за взвешенность и стратегическое мышление.

Что известно о Льве XIV:

Родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (США).

Имеет итальянские, французские и испанские корни.

Принадлежит к ордену августинцев, возглавлял его в 2001-2013 годах.

Более 15 лет работал миссионером в Перу, был епископом Чиклайо.

Имеет двойное гражданство США и Перу.

В 2023 году назначен префектом Дикастерии по делам епископов.

Что касается войны в Украине, Лев XIV пока не делал отдельных заявлений, но уже в 2024 году принимал участие в миротворческих инициативах Ватикана, поддерживая дипломатические усилия, направленные на достижение мира. Таким образом, он продолжает курс своего предшественника Франциска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Ватикане избрали нового Папу Римского . После двух неудачных голосований кардиналы Католической церкви наконец-то избрали нового Папу Римского. Об этом свидетельствует появление белого дыма из трубы над Сикстинской капеллой.