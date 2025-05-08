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Новым Папой Римским стал американский кардинал: что известно о нем

Это первый американский Папа Римский в истории.

сегодня, 20:41
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Автор:
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Лиля Воробьева

Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Френсис Прево, принявший имя Лев XIV. Об этом сообщает The Guardian .

Новым Папой Римским стал американский кардинал: что известно о нем

Роберт Фрэнсис Прево (фото из открытых источников)

Уроженец Чикаго, Прево большую часть своей жизни провел как миссионер в Перу. Его кардиналом назначил Папа Франциск в 2023 году. Тогда же он возглавил Дикастерию по делам епископов – ведомство Ватикана, отвечающее за назначение католических епископов по всему миру. Поэтому Прево оказал значительное влияние на формирование епископата в разных странах.

Новый Папа известен своим тихим стилем лидерства, приверженностью социальной справедливости и поддержкой ключевых реформ Франциска. Он редко выступает на публике и дает очень мало интервью, однако коллеги ценят его за взвешенность и стратегическое мышление.

Что известно о Льве XIV:

  • Родился 14 сентября 1955 года в Чикаго (США).

  • Имеет итальянские, французские и испанские корни.

  • Принадлежит к ордену августинцев, возглавлял его в 2001-2013 годах.

  • Более 15 лет работал миссионером в Перу, был епископом Чиклайо.

  • Имеет двойное гражданство США и Перу.

  • В 2023 году назначен префектом Дикастерии по делам епископов.

Что касается войны в Украине, Лев XIV пока не делал отдельных заявлений, но уже в 2024 году принимал участие в миротворческих инициативах Ватикана, поддерживая дипломатические усилия, направленные на достижение мира. Таким образом, он продолжает курс своего предшественника Франциска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в Ватикане избрали нового Папу Римского . После двух неудачных голосований кардиналы Католической церкви наконец-то избрали нового Папу Римского. Об этом свидетельствует появление белого дыма из трубы над Сикстинской капеллой.



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Источник: https://www.theguardian.com/world/live/2025/may/08/new-pope-conclave-vatican-white-black-smoke-papacy-catholic-cardinals?page=with%3Ablock-681cd7048f0835e2df499858#block-681cd7048f0835e2df499858
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