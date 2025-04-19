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Настало долгожданное время: сошел ли Благодатный огонь в храме Гроба Господня

Чудо происходит на том самом месте, где погребен Иисус Христос

сегодня, 15:27
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Кравцев Сергей

В Великую субботу, 19 апреля, к радости верующих в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Об этом стало известно во время трансляции ежегодной торжественной церемонии.

Настало долгожданное время: сошел ли Благодатный огонь в храме Гроба Господня

Схождение Благодатного огня. Фото из открытых источников

Церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят перед Пасхой. Само таинство восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Внутри храма все свечи и лампадки погашены. Вход в часовню закрывают, а на дверь накладывают особую восковую печать вратарей Храма Гроба Господня.

После этого Иерусалимский патриарх в белых одеждах трижды обходит Кувуклию со специальной молитвой. В руках он держит кучу из 33 свечей для принятия Благодатного огня.

После этого патриарх входит в гроту Гроба Господня и провозглашает молитвы у Трехдневного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 минут в святой часовне происходит восхождение Благодатного Огня.

Читайте на портале "Комментарии" — Благодатный огонь восходит ежегодно накануне православной Пасхи, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Церемония восхождения Благодатного огня является одним из важнейших событий для православных верующих. Она символизирует: Нерукотворный Свет Воскресения Христова: Считается, что огонь восходит чудом, как видимый знак Воскресения Иисуса Христа. Победа жизни над смертью и света над тьмой: Его появление знаменует победу добра над злом. Божья милость и благословение: Многие верующие считают, что Благодатный огонь имеет особую силу и приносит благословение. Присутствие Господа Бога: восхождение огня воспринимается как видимый знак присутствия Бога и его милосердия к людям.

Обновление веры: Священники говорят, что огонь сходит для того, чтобы сердца верующих "зажигались верой".

Согласно православным верованиям, если Благодатный огонь не сойдет в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, это будет считаться очень плохим признаком, который может сигнализировать о приближении Второго пришествия Иисуса Христа и конца света.




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