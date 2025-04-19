Настало долгожданное время: сошел ли Благодатный огонь в храме Гроба Господня

В Великую субботу, 19 апреля, к радости верующих в Иерусалиме в храме Гроба Господня сошел Благодатный огонь. Об этом стало известно во время трансляции ежегодной торжественной церемонии.

Схождение Благодатного огня. Фото из открытых источников

Церемонию восхождения Благодатного огня ежегодно проводят перед Пасхой. Само таинство восхождения совершается в Кувуклии (часовне) Гроба Господня.

Внутри храма все свечи и лампадки погашены. Вход в часовню закрывают, а на дверь накладывают особую восковую печать вратарей Храма Гроба Господня.

После этого Иерусалимский патриарх в белых одеждах трижды обходит Кувуклию со специальной молитвой. В руках он держит кучу из 33 свечей для принятия Благодатного огня.

После этого патриарх входит в гроту Гроба Господня и провозглашает молитвы у Трехдневного ложа Христа Спасителя. Через 5-10 минут в святой часовне происходит восхождение Благодатного Огня.

Читайте на портале "Комментарии" — Благодатный огонь восходит ежегодно накануне православной Пасхи, в Великую субботу, в Храме Гроба Господня в Иерусалиме.

Церемония восхождения Благодатного огня является одним из важнейших событий для православных верующих. Она символизирует: Нерукотворный Свет Воскресения Христова: Считается, что огонь восходит чудом, как видимый знак Воскресения Иисуса Христа. Победа жизни над смертью и света над тьмой: Его появление знаменует победу добра над злом. Божья милость и благословение: Многие верующие считают, что Благодатный огонь имеет особую силу и приносит благословение. Присутствие Господа Бога: восхождение огня воспринимается как видимый знак присутствия Бога и его милосердия к людям.

Обновление веры: Священники говорят, что огонь сходит для того, чтобы сердца верующих "зажигались верой".

Согласно православным верованиям, если Благодатный огонь не сойдет в Великую субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме, это будет считаться очень плохим признаком, который может сигнализировать о приближении Второго пришествия Иисуса Христа и конца света.



