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Можно ли посещать кладбища на Пасху

Посещать кладбище на Пасху – можно ли так поступать

сегодня, 15:32
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Недилько Ксения

Посещение кладбища на Пасху – это традиция, которая вызывает много споров среди верующих. Церковь имеет четкую позицию по этому вопросу, но в народе есть свои обычаи.

Можно ли посещать кладбища на Пасху

Почему нельзя ходить на Пасху на кладбище

Позиция церкви:

Пасха – это праздник радости и победы жизни над смертью. В этот день верующие должны радоваться Воскресению Христову, а не унывать по умершим.

Посещение кладбища на Пасху не соответствует духу праздника.

Для поминовения умерших существуют специальные дни, например, Радоница (проводное воскресенье), которое приходится на девятый день после Пасхи.

Народные обычаи:

Во многих регионах Украины существует традиция посещать Пасхальные кладбища, чтобы поделиться радостью Воскресения с умершими родственниками.

На могилы приносят пасхи, пасхальные яйца и другие пасхальные блюда.

Некоторые люди верят, что в этот день души умерших возвращаются домой.

Что делать:

Если вы хотите посетить могилы родственников, лучше сделать это до или после Пасхи.

Если вы все же решили пойти на кладбище в пасхальный день, не унывайте и не плачьте. Вспомните умерших добрым словом и помолитесь о душах их.

Помните, что главное в Пасху – это радость Воскресения Христова.

Важно:

Церковь не запрещает посещать кладбища вообще, но рекомендует это делать в соответствующие дни.

Каждый человек имеет право выбирать, как ему отмечать Пасху.

Главное – это искренняя молитва и память об умерших родственниках.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что делать в поминальные дни переселенцам, могилы родственников которых разрушены или в оккупации.



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