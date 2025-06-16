Можно ли носить одежду умерших: что говорит церковь и эзотерики

После смерти близкого человека родственники нередко встают перед вопросом: что делать с его личными вещами, в том числе с одеждой? Одни считают, что ничего страшного в том, чтобы передать вещи кому-нибудь другому, нет. Другие убеждены, что носить одежду умершего категорически запрещено. Что же на самом деле говорит церковь, а что — эзотерика?

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Позиция церкви: помощь, а не страх

Православная церковь не запрещает носить одежду умершего. Напротив, священнослужители призывают родственников покойного не накапливать вещи, а отдать их нуждающимся как благотворительность. Это считается подаянием души умершего, которая может стать добрым делом и проявлением христианской любви.

Однако важно: не следует носить вещи, одетые на человеке во время смерти или похорон. Такую одежду, как правило, оставляют в гробу или утилизируют.

Также церковь рекомендует помолиться перед тем, как передавать или использовать вещи умершего, и по возможности заказать сорокоуст (40-дневное молитвенное поминовение) – это поможет душе обрести покой.

Взгляд эзотериков: вещи с энергетикой смерти

С точки зрения эзотерики одежда умершего несет на себе отпечаток его энергетики. Особенно осторожно советуют относиться к вещам умерших внезапно людей, насильственной смертью, испытывавших тяжелые болезни или жизненные трагедии.

Почему нежелательно носить такую одежду, по мнению эзотериков:

Вещи могут "передать" отрицательную энергию или эмоциональное состояние усопшего.

Существует риск так называемого "энергетического подселения", когда чужие эмоции или ощущения начинают влиять на нового владельца.

В отдельных случаях человек может начать испытывать беспричинную грусть, усталость, ухудшение здоровья или навязчивые мысли.

Чтобы обезопасить себя, эзотерики советуют:

Очистить одежду – прокипятить или постирать с солью, уксусом или полынью.

Окурить вещи — ладаном, шалфеем или можжевельником.

Не носить вещи на голое тело – всегда иметь под низом что-то свое.

Не храните вещи дома, если они вызывают тревогу или беспокойство.

Когда одежду умершего лучше не использовать:

Если человек умер трагически или при подозрительных обстоятельствах.

Если вещи были любимыми или имели особое значение для усопшего — они могут иметь сильный эмоциональный заряд.

Если после использования вещей возникает дискомфорт, непонятные страхи или болезни.

Что делать с вещами умершего?

Передать нуждающимся – благородный поступок, помогающий почтить память.

Сохранить лишь некоторые вещи как память, особенно если они имеют сентиментальное значение.

Утилизировать ненужное особенно то, что было изношено или связано с моментом смерти.

Провести ритуал прощания – для себя и души умершего, чтобы закрыть энергетическую связь.

Вывод

Церковь не видит ничего плохого в том, чтобы носить или передавать одежду умершего при условии, что это сделано с благими намерениями. Эзотерики советуют быть осторожными, особенно если речь о вещах с сильным энергетическим следом. В любом случае, главное – доверять собственным ощущениям: если одежда вызывает внутреннее сопротивление или тревогу – лучше ее не носить.

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