Имя для ребенка – одно из первых решений, которое принимают родители. Часто семьи склоняются к традиции называть младенцев в честь бабушки, дедушки, крестного или даже покойного родственника. Но несет ли это какую-нибудь особую силу? Есть ли риски? И как к этому относится церковь, психологи и народная традиция?

Можно ли называть детей в честь родственников: что говорит церковь и эзотерики

Традиция давать имя "в честь" родственника

Во многих украинских семьях из поколения в поколение передаются имена как проявление уважения, памяти или благодарности. Особенно часто детей называют:

в честь бабушки или дедушки;

в честь покойного родственника;

в честь одного из крестных родителей;

в некоторых регионах — в честь святого, в день которого родился ребенок.

Это может быть своеобразным "мостиком" между поколениями – но важно учитывать не только традицию, но и более глубокие аспекты.

Что говорят народные приметы и эзотерика?

Согласно народным верованиям, имя несет часть энергии того, кому оно принадлежит. А значит, если ребенок назван в честь усопшего, особенно если тот умер трагически или рано — это может "перетянуть" его судьбу. Считается, что в таких случаях ребенок может повторить жизненный путь, неосознанно переняв черты характера, повадки или даже проблемы.

В эзотерических кругах советуют:

Не называть ребенка в честь человека, который имел тяжелую судьбу, болел или умер преждевременно.

Особенно если это имя дается "из жалости" или чтобы "увековечить память".

Позиция Церкви

Православная Церковь не запрещает называть детей в честь родственников, но поощряет:

давать имя в честь святого, день памяти которого приходится около дня рождения или крещения ребенка;

молиться о хорошей судьбе ребенка, независимо от имени;

избегать магического мышления, будто имя само по себе определяет жизнь.

Церковь предостерегает от того, чтобы имя становилось "каналом" связи с умершими. Главное – духовный смысл и молитва, а не формальное повторение.

Что говорят психологи?

Психологи подчеркивают:

Ребенок имеет право на свою уникальную личность.

Если ее с детства называют "маленьким Василием" или "нашей новой Анечкой", она может чувствовать бессознательную ответственность походить на того родственника. Это давление, которое формирует ожидания еще до того, как ребенок станет осознавать себя.

Также это может осложнить отношения в семье, особенно, если имя связано с сильными эмоциями (любовью, болью, потерей).

Когда имя в честь родственника – это хорошо?

Если у родственника была счастливая судьба, хорошая репутация и светлая память.

Если ребенок сам хочет быть назван в честь кого-то, особенно в подростковом возрасте (например, в случае переименования).

Если родители не переводят ожидания, не вынуждают ребенка соответствовать "имени".

Когда лучше избежать?

Если родственник связан с трагедией, болезнью, конфликтами.

Если имя выбрано из чувства долга, а не искреннего желания.

Если это единственная причина выбора — "поскольку все так поступали".

Вывод

Называть ребенка в честь родственника – это не запрет и не правило. Это личный выбор, который должен основываться на любви, мудрости и здравом уме. Важно не только имя, но и как вы его несете в сердце, что вкладываете в воспитание ребенка, и даете ли ему право быть собой, а не "чьей-то копией".

Напомним, портал "Комментарии" писал , встречаются ли на небесах муж и жена.