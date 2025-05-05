Монахини со всего мира массово едут в Ватикан: какую миссию должны выполнить перед конклавом

Хотя монахини не имеют права голоса в выборах Папы, около 900 настоятельниц женских монашеских орденов собрались в Риме, чтобы определить дальнейшие шаги для своего сообщества — всего в нескольких километрах от места, где на этой неделе кардиналы начнут голосование за преемника Папы Франциска.

Монахини едут в Ватикан

Сестра Мэри Баррон, глава Международного союза настоятельниц, призвала участниц и десятки тысяч монахинь по всему миру молиться за мудрый выбор нового Папы и размышлять, как продолжить дело реформ, начатое Франциском.

"Мы должны оставаться бдительными и вносить свой вклад в поддержку огня обновления Церкви", — обратилась она к собранию, в котором монахини были как в привычных одеждах, так и в традиционных габитах.

Пленарная ассамблея Международного союза настоятельниц, представляющая более 450 тысяч монахинь во всем мире, проходит на этой неделе — параллельно с конклавом 133 кардиналов в Сикстинской капелле.

Католическая Церковь до сих пор позволяет священство только мужчинам, поэтому именно они будут решать, кто возглавит сообщество из 1,4 миллиарда верующих.

Сестра Баррон призвала присутствующих, которые в последний раз собирались в 2022 году, оставаться верными видению Папы Франциска — слушающей каждого Церкви и быть свидетелями веры, которые "наваживаются мечтать о будущем, исполненном безграничной любви Бога".

Ссылаясь на поэзию Эмили Дикинсон и Майи Энджелоу, она подчеркнула: монахини должны не только помогать наиболее уязвимым, но и нести надежду.

"Наш путь вперед может быть неясным или нетрадиционным, но его освещает язык надежды", — сказала она.

В завершение вступительной молитвы сестры взялись за руки и провозгласили на нескольких языках: "Мы паломницы надежды".

Среди присутствующих была также сестра Натали Бекар, которую Папа Франциск в 2021 году назначил первой женщиной в должности заместителя секретаря в Синоде епископов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в Ватикане предусмотрели, кто станет следующим Папой.



