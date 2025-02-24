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Масленица 2025: что запрещено делать всю неделю

Какие запреты действуют неделю перед Великим постом

24 февраля 2025, 17:00
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Кречмаровская Наталия

С 24 февраля началась Масленица — неделя подготовки к Великому посту, предшествующему Пасхе. Продлится праздник до 2 марта. Так что на этой неделе существуют определенные запреты.

Масленица 2025: что запрещено делать всю неделю

Иллюстративное фото

В Масленицу не стоит отказывать себе от употребления лакомства и блинов, ведь они считаются главным символом этого праздника. В народе верят, что блин, который вы съедите в эту неделю первым, может укрепить ваше здоровье на целый год, пишет издание “Новости. Live”.

В неделю перед Великим постом уже запрещено есть блюда из мяса. Также не стоит переедать.

Строго запрещено ругаться, ссориться, конфликтовать и говорить плохие слова, а также унывать и сидеть дома, ведь в этот праздник нужно быть в кругу родных и друзей.

Также хозяйкам стоит помнить, если дома не убрано, то на Масленицу нельзя принимать гостей. А вот выбрасывать мусор не стоит после обеда – такое ограничение действует всю неделю.

Также в праздничный период нельзя жадничать и отказывать близким, которым нужна помощь.

В любом случае не кормите своих гостей остатками пищи или некачественными блюдами. И запомните, что с четверга по воскресенье нельзя работать — можно только выполнять очень важную работу, готовить блюда и ухаживать за хозяйством.

Также на Масленицу есть определенные приметы, которые помогут спрогнозировать будущее:

Чем больше на Масленицу испечь блинов, тем богаче станет хозяин дома.

Если блины у хозяйки получились пышные и румяные – следует ждать щедрого урожая, а если слипаются – плохой знак.

Сколько хороших блинов испекла хозяйка, столько солнечных погожих дней будет летом.

Если на Масленицу избавиться от старых вещей, то в этом году жди обновки.

Если перед Масленицей ударили морозы – лето не будет слишком жарким.

Напомним, что портал "Комментарии" писал о церковном календаре на 2025 год.




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Источник: https://novyny.live/svyata/masliana-2025-shcho-v-zhodnomu-razi-ne-mozhna-robiti-na-sviato-235138.html
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