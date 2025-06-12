Люди удивились, когда увидели Папу Римского в неожиданной одежде (ФОТО)

Впервые в истории Римско-католической церкви Папой Римским стал американец Роберт Прево. Он был избран в начале мая 2025 года и взял себе имя Лев XIV. На днях Папа Римский удивил всех своим внешним видом, который считается традиционным для многих американцев.

Папа Римский Лев XIV. Фото из открытых источников

11 июня во время общей аудиенции на площади Святого Петра Папу Льва XIV сфотографировали в необычном для понтифика наряде. Поверх традиционной белой одежды была черная бейсбольная кепка "Чикаго Уайт Сокс" (англ. Chicago White Sox). Это произошло, когда он приветствовал в Ватикане жениха и невесту, которые, вероятно, были также фанатами бейсбольного клуба Чикаго.

Папа Римский Лев XIV в бейсбольной кепке. ФОТО: REUTERS

Папа Римский Лев XIV в бейсбольной кепке. ФОТО: REUTERS

В сети мгновенно отреагировали на необычный образ Папы Римского с футбольной кепкой клуба "Вайт Сокс", который в прошлом сезоне проиграл рекордную 121 игру. Пользователи в сети шутили о том, что только божественное вмешательство теперь может спасти команду из Чикаго.

"Бог — это едва ли не единственное, что может помочь "Вайт Сокс""

"Им точно нужны молитвы"

"Им нужна вся возможная помощь"

"Пусть он благословил команду, потому что они последние и отстают на 20 игр"

Преданность Папы Льва XIV родному клубу недавно почтили и сами "Уайт Сокс". В мае они установили его изображение на стадионе Guaranteed Rate Field, назвав его "известнейшим фанатом команды".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский отреагировал на массированные атаки России по Украине.

Также "Комментарии" писали о том, как Папа Лев XIV подверг критике Джей Ди Венса.