29 июня: какой сегодня церковный праздник и что можно и нельзя делать в этот день

29 июня украинцы отмечают один из самых почитаемых летних церковных праздников день святых апостолов Петра и Павла. Этот праздник имеет глубокое религиозное и историческое значение, сопровождается народными традициями и особыми правилами поведения. В народе этот день называли Петров день.

Церковный праздник Петра и Павла. Фото из открытых источников

Кто такие апостолы Петр и Павел

29 июня по новому стилю отмечается церковный праздник в день памяти святых верховных апостолов Петра и Павла. Это завершение Петровского поста и один из самых торжественных праздников в православии. В храмах совершаются праздничные литургии, а верующие вспоминают подвиг апостолов.

Апостол Петр был рыболовом и одним из первых учеников Иисуса Христа. Именно он первым признал Иисуса Сыном Божьим и стал лидером христианской общины после Воскресения. Его мученическая смерть на кресте вверх ногами стала символом глубокой веры и смирения.

Апостол Павел был ревностным преследователем христиан. Но после мистической встречи с воскресшим Христом он стал одним из основных проповедников христианства. Апостол Павел написал 13 посланий, вошедших в Новый Завет.

Оба апостола были казнены в Риме во времена императора Нерона. Их общая честь символизирует единство Церкви.

29 июня также чествуют Святителя Григория, митрополита Ираклийского, Касперовскую икону Божией Матери, которая считается чудотворной и особенно почитается на юге Украины.

Что нельзя делать 29 июня

Народная мудрость предостерегает в этот день от нескольких поступков, которые не следует совершать, в частности убирать дом накануне, устраивать семейные застолья. Считается полезным приготовить рыбу как упоминание о рыбацком прошлом апостола Петра. Также в день апостолов Петра и Павла молятся святым за укрепление веры, здоровья и благополучия.

Кроме того, сегодня нельзя делать такие вещи:

— выполнять тяжелый физический труд;

— работать на огороде или в поле;

— купаться в открытых водоемах;

— давать или брать деньги взаймы;

— вязать, шить или вышивать;

— совершать крупные покупки или начинать новые дела;

— употреблять крепкие алкогольные напитки.

Кто празднует именины 29 июня

Сегодня день ангела празднуют Петр, Павел, Денис, Дмитрий, Лукьян, Михаил, Афанасий, Юлиан.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о смерти 12 апостолов.

Также "Комментарии" писали о церковном празднике Воскресения Всех Святых украинского народа.