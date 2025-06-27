Согласно новой редакции церковного календаря, которая начала действовать в Православной церкви Украины с 1 сентября 2023 года, 27 июня верующие чествуют нескольких христианских святых, а также соблюдают Петров пост (если Пасха была поздней).

27 июня: какой сегодня день и почему нужно воздержаться от тяжелой пищи

Какой сегодня церковный праздник?

27 июня Православная Церковь чтит память:

Святого пророка Елисея – одного из великих ветхозаветных пророков, ученика пророка Илии. Он был полон Божией благодати, творил многочисленные чудеса и призывал людей к покаянию. Елисей упоминается как последователь Илии, получивший его пророческий дух.

Священномученика Евсевия, епископа Самосатского – святого IV века, пострадавшего за истинную веру в период арианских споров в Византийской империи. Он известен как стойкий защитник православия.

Перенос мощей святителя Мефодия, архиепископа Моравского — одного из творцов славянской письменности вместе с братом Кириллом. Перенос его мощей является особым воспоминанием в церковном календаре.

Пост продолжается

В 2025 году Петров пост продолжается с 16 июня по 11 июля (по новому стилю). 27 июня – это день, когда верующим рекомендуется воздержание от мясных и молочных продуктов, а также духовное воздержание и усиленная молитва.

Что нельзя делать в этот день

В церковные праздники, даже если они не являются двунадесятыми, не рекомендуется:

работать тяжело физически;

ссориться, оскорблять других;

пренебрегать молитвой и духовной практикой;

употреблять алкоголь или переедать (особенно во время поста).

Что можно делать

Прочитать молитву пророку Елисею или святому Мефодию;

Посвятить время добрым делам;

Посетить храм (по возможности);

Соблюдать пост и духовное очищение.

Итог

27 июня – это день памяти пророка Елисея, священномученика Евсевия Самосатского и перенесения мощей святителя Мефодия. Это также день поста Петра, поэтому следует сосредоточиться на духовной жизни, молитве и добрых делах. Такие дни напоминают нам о силе веры, мудрости пророков и важности сохранения христианских традиций.

Напомним, портал "Комментарии" писал о том, как церковь относится к кремации.