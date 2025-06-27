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Недилько Ксения
Согласно новой редакции церковного календаря, которая начала действовать в Православной церкви Украины с 1 сентября 2023 года, 27 июня верующие чествуют нескольких христианских святых, а также соблюдают Петров пост (если Пасха была поздней).
27 июня: какой сегодня день и почему нужно воздержаться от тяжелой пищи
27 июня Православная Церковь чтит память:
Святого пророка Елисея – одного из великих ветхозаветных пророков, ученика пророка Илии. Он был полон Божией благодати, творил многочисленные чудеса и призывал людей к покаянию. Елисей упоминается как последователь Илии, получивший его пророческий дух.
Священномученика Евсевия, епископа Самосатского – святого IV века, пострадавшего за истинную веру в период арианских споров в Византийской империи. Он известен как стойкий защитник православия.
Перенос мощей святителя Мефодия, архиепископа Моравского — одного из творцов славянской письменности вместе с братом Кириллом. Перенос его мощей является особым воспоминанием в церковном календаре.
В 2025 году Петров пост продолжается с 16 июня по 11 июля (по новому стилю). 27 июня – это день, когда верующим рекомендуется воздержание от мясных и молочных продуктов, а также духовное воздержание и усиленная молитва.
В церковные праздники, даже если они не являются двунадесятыми, не рекомендуется:
работать тяжело физически;
ссориться, оскорблять других;
пренебрегать молитвой и духовной практикой;
употреблять алкоголь или переедать (особенно во время поста).
Что можно делать
Прочитать молитву пророку Елисею или святому Мефодию;
Посвятить время добрым делам;
Посетить храм (по возможности);
Соблюдать пост и духовное очищение.
Итог
27 июня – это день памяти пророка Елисея, священномученика Евсевия Самосатского и перенесения мощей святителя Мефодия. Это также день поста Петра, поэтому следует сосредоточиться на духовной жизни, молитве и добрых делах. Такие дни напоминают нам о силе веры, мудрости пророков и важности сохранения христианских традиций.
Напомним, портал "Комментарии" писал о том, как церковь относится к кремации.