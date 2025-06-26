26 июня: что сегодня за праздник и почему нужно больше молчать

26 июня — это день, когда в православном церковном календаре почитается память нескольких святых, в частности святителя Трифилия, епископа Левкусского и преподобного Давида Солунского. Хотя этот день не относится к большим церковным праздникам, в народе он имеет свои приметы, традиции и даже запреты, передающиеся из поколения в поколение.

Какой сегодня праздник 26 июня

Кто такой святитель Трифилий

Святитель Трифилий жил в IV веке на Кипре. Он был учеником святого Спиридона Тримифунтского и известен своей великой образованностью, благочестием и даром красноречия. Его уважают как пример скромности и духовной мудрости. В народе этот день часто ассоциировался с мудрым словом и умением молчать.

Народные традиции 26 июня

В старину этот день называли "День молчаливого понимания" — считалось, что лучше говорить меньше, чтобы не навлечь беду. Люди прислушивались к природе, старались действовать осторожно и взвешенно. Также в этот день:

Наблюдали погоду. Если день был теплый и ясный, ждали щедрого урожая ржи.

Чистили колодцы — считалось, что вода на Трифилия получает особую силу и энергию, поэтому ее стоило обновить.

Собирали целебные травы. Именно сейчас они имели наибольшую силу, особенно зверобой, тысячелистник и мята.

Запреты 26 июня

В этот день особенное внимание обращали на свои слова и поступки. Люди верили, что недобрые намерения или несвоевременно сказанное слово могут обернуться против самого говорящего. Поэтому существовали определенные запреты:

Нельзя ссориться и ругаться. В народе говорили: "Как на Трифилию крикнешь — так тебе все лето и отзовется".

Не рекомендовали начинать новые дела. Считалось, что успеху не будет сопровождать те, кто нарушит покой в этот день.

Запрещено поливать огород. Люди верили, что в этот день земля "дышит" и сама впитывает влагу из воздуха, а лишняя влага только навредит.

Нельзя выносить мусор из дома. Это могло "вынести" благополучие и покой из дома.

Приметы на 26 июня

Ясное утро – до удачной недели.

Мухи слетаются к людям — к дождю.

Ветер с севера – лето будет прохладным.

Если в этот день увидеть радугу – к большому счастью.

Вывод

26 июня – это день, когда стоит больше молчать, прислушиваться к себе и окружению, беречь внутреннее равновесие. Хотя не все традиции и приметы этого дня подтверждают, они несут в себе мудрость предков: ценить покой, действовать осторожно и не говорить лишнего.

Напомним, портал "Комментарии" писал о празднике Ивана Купала в Украине по новому церковному календарю.