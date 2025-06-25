25 июня в Украине: какой сегодня религиозный праздник, запреты и традиции

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Недилько Ксения
Сегодня, 25 июня, православная церковь чтит память преподобного Онуфрия Великого — одного из самых уважаемых отшельников и аскетов в христианской традиции. В церковном календаре это день воспоминаний о силе веры, смирении и преданности Богу, а в народе период особых примет и предостережений, связанных с летом и урожаем.
Какой сегодня праздник 25 июня
Преподобный Онуфрий жил в IV веке и провел более 60 лет в полном одиночестве в египетской пустыне. Он отказался от всех земных благ, чтобы полностью посвятить себя молитве и единению с Богом. Его житие – пример крайнего смирения, отказа от телесного ради духовного. По преданию, Онуфрий питался тем, что давала ему природа, и даже одежда имела только из собственных волос.
В народе Онуфрия считали защитником путников, монахов, земледельцев и тех, кто стремится к духовному очищению. В этот день верующие:
Молятся о духовной силе, терпении и укреплении в испытаниях;
Обращаются к святому за защиту в пути, перед дальней поездкой;
Вспоминают усопших — особенно тех, кто жил отшельником, праведной жизнью.
В некоторых селах Украины сохранилась традиция нести в церковь снопы трав или пучки зелья как символ благословения на хороший урожай.
Этот день хоть и не является двенадцатым праздником, но имеет важное духовное значение. Поэтому в народе бытуют определенные запреты:
Нельзя злословить, сплетничать, врать – это считается грехом, который особенно "слышится" в этот день.
Воздержитесь от тяжелого физического труда (особенно на земле) – чтобы не нарушить внутреннее спокойствие и гармонию.
Не отказывайте в помощи нуждающимся, больным или путешественникам – это может вернуться сторицей.
Женщинам не советуют стричь волосы – считается, что можно потерять женскую энергию и здоровье.
Если в этот день много насекомых, то лето будет урожайным.
Дождь утром – до сырой осени.
Если вечером тихо и звездно – на хорошую погоду и богатый урожай.
В древности говорили: "Онуфрий землю греет, а рожь колосит".
Прочитать молитву к святому Онуфрию, прося мира в сердце и мудрости в действиях.
Быть в одиночестве хотя бы несколько минут – в тишине рождается разговор с Богом.
Совершить доброе дело — желательно анонимно, "как святой отшельник".
25 июня — день, когда следует притормозить, прислушаться к себе и поблагодарить за духовную силу, которую мы имеем. Жизнь святого Онуфрия — напоминание, что даже в полном одиночестве человек может обрести истинную связь с Творцом. Пусть этот день принесет вам внутреннее спокойствие и вдохновение.
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