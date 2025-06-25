25 июня в Украине: какой сегодня религиозный праздник, запреты и традиции

Сегодня, 25 июня, православная церковь чтит память преподобного Онуфрия Великого — одного из самых уважаемых отшельников и аскетов в христианской традиции. В церковном календаре это день воспоминаний о силе веры, смирении и преданности Богу, а в народе период особых примет и предостережений, связанных с летом и урожаем.

Какой сегодня праздник 25 июня

Кто такой преподобный Онуфрий Великий?

Преподобный Онуфрий жил в IV веке и провел более 60 лет в полном одиночестве в египетской пустыне. Он отказался от всех земных благ, чтобы полностью посвятить себя молитве и единению с Богом. Его житие – пример крайнего смирения, отказа от телесного ради духовного. По преданию, Онуфрий питался тем, что давала ему природа, и даже одежда имела только из собственных волос.

Традиции этого дня

В народе Онуфрия считали защитником путников, монахов, земледельцев и тех, кто стремится к духовному очищению. В этот день верующие:

Молятся о духовной силе, терпении и укреплении в испытаниях;

Обращаются к святому за защиту в пути, перед дальней поездкой;

Вспоминают усопших — особенно тех, кто жил отшельником, праведной жизнью.

В некоторых селах Украины сохранилась традиция нести в церковь снопы трав или пучки зелья как символ благословения на хороший урожай.

Запреты 25 июня

Этот день хоть и не является двенадцатым праздником, но имеет важное духовное значение. Поэтому в народе бытуют определенные запреты:

Нельзя злословить, сплетничать, врать – это считается грехом, который особенно "слышится" в этот день.

Воздержитесь от тяжелого физического труда (особенно на земле) – чтобы не нарушить внутреннее спокойствие и гармонию.

Не отказывайте в помощи нуждающимся, больным или путешественникам – это может вернуться сторицей.

Женщинам не советуют стричь волосы – считается, что можно потерять женскую энергию и здоровье.

Народные приметы на Онуфрия

Если в этот день много насекомых, то лето будет урожайным.

Дождь утром – до сырой осени.

Если вечером тихо и звездно – на хорошую погоду и богатый урожай.

В древности говорили: "Онуфрий землю греет, а рожь колосит".

Что следует сделать сегодня

Прочитать молитву к святому Онуфрию, прося мира в сердце и мудрости в действиях.

Быть в одиночестве хотя бы несколько минут – в тишине рождается разговор с Богом.

Совершить доброе дело — желательно анонимно, "как святой отшельник".

25 июня — день, когда следует притормозить, прислушаться к себе и поблагодарить за духовную силу, которую мы имеем. Жизнь святого Онуфрия — напоминание, что даже в полном одиночестве человек может обрести истинную связь с Творцом. Пусть этот день принесет вам внутреннее спокойствие и вдохновение.

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