20 высказываний из Библии, которые подойдут на любые случаи жизни

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Недилько Ксения
Библия – источник вдохновения, мудрости и силы, который учит нас жить с любовью, терпением и верой. Ее слова резонируют в самых разных обстоятельствах нашей жизни. Вот 20 цитат из Священного Писания, которые помогут найти правильный путь в любых ситуациях.
Библия
1. Для вдохновения и силы
"Все могу в подкрепляющем меня – в Иисусе Христе". (К Филиппийцам 4:13)
2. Когда нужен мир в сердце
"Мир оставляю вам, мир Свой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не тревожится сердце ваше и не пугается!" (От Иоанна 14:27)
3. Для преодоления страха
"Господь – свет мой и спасение мое: кого буду бояться?" (Псалом 26:1)
4. Когда нужно утешение
"Благословен Бог, Отец милосердия и Бог всякого развлечения!" (2-е Коринфянам 1:3)
5. О любви
"Любите друг друга, как Я возлюбил вас". (От Иоанна 13:34)
6. Для моментов испытаний
"Все содействует благо тем, кто любит Бога". (К Римлянам 8:28)
7. Для благодарности
"Спасибо за все: ибо такова воля Божья о вас во Христе Иисусе". (1 Фессалоникийцам 5:18)
8. Когда не хватает терпения
"Любовь долготерпелива, любовь милосердна, не завидует, не величается, не взвинчивается". (1-е Коринфянам 13:4)
9. О вере в трудные времена
"Ибо ходим верой, а не видением". (2-е Коринфянам 5:7)
10. Для новых начинаний
"Итак, если кто во Христе, то творение ново; древнее прошло, теперь все новое". (2-е Коринфянам 5:17)
11. О мудрости
"Начало мудрости – страх Господний". (Притчи 9:10)
12. Для ищущих покоя
"Придите ко Мне, все страдающие и обремененные, и Я успокою вас!" (От Матфея 11:28)
13. О доброте
"А будьте друг ко другу ласковы, милосердны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе вам простил". (К Ефесянам 4:32)
14. Для укрепления надежды
"Надежда же не смущает, потому что любовь Божия влита в наши сердца Святым Духом". (К Римлянам 5:5)
15. Когда нужна помощь
"Зови ко Мне, и отвечу тебе, и расскажу тебе великое и недостижимое, чего ты не знаешь". (Иеремия 33:3)
16. О силе слова
"Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его плоды его будут потреблять". (Притчи 18:21)
17. Для борьбы с искушениями
"Верный Бог, который не позволит вам быть испытанными сверх силы вашей". (1-е Коринфянам 10:13)
18. Для сохранения веры
"Будь верен к смерти, и дам тебе венец жизни". (Откровение 2:10)
19. Когда ищешь провода Божия
"Полагайся на Господа всем сердцем своим, и не опирайся на ум свой. На всех путях своих познавай Его, и Он выровняет твои тропы". (Притчи 3:5-6)
20. О будущем
"Ибо Я знаю планы, которые есть для вас, – говорит Господь, – планы на добро, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду". (Иеремия 29:11)
Каждый стих из Библии имеет свою силу и глубину. Они не только поддерживают нас, но и напоминают о Божьей любви и Его постоянном присутствии в нашей жизни. Читайте, размышляйте и впускайте эти слова в сердце.
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