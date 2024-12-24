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20 высказываний из Библии, которые подойдут на любые случаи жизни

Библия – это гениальная книга, высказывания из которой очень подходят к современной жизни

сегодня, 09:11
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Автор:
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Недилько Ксения

Библия – источник вдохновения, мудрости и силы, который учит нас жить с любовью, терпением и верой. Ее слова резонируют в самых разных обстоятельствах нашей жизни. Вот 20 цитат из Священного Писания, которые помогут найти правильный путь в любых ситуациях.

20 высказываний из Библии, которые подойдут на любые случаи жизни

Библия

1. Для вдохновения и силы

"Все могу в подкрепляющем меня – в Иисусе Христе". (К Филиппийцам 4:13)

2. Когда нужен мир в сердце

"Мир оставляю вам, мир Свой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да не тревожится сердце ваше и не пугается!" (От Иоанна 14:27)

3. Для преодоления страха

"Господь – свет мой и спасение мое: кого буду бояться?" (Псалом 26:1)

4. Когда нужно утешение

"Благословен Бог, Отец милосердия и Бог всякого развлечения!" (2-е Коринфянам 1:3)

5. О любви

"Любите друг друга, как Я возлюбил вас". (От Иоанна 13:34)

6. Для моментов испытаний

"Все содействует благо тем, кто любит Бога". (К Римлянам 8:28)

7. Для благодарности

"Спасибо за все: ибо такова воля Божья о вас во Христе Иисусе". (1 Фессалоникийцам 5:18)

8. Когда не хватает терпения

"Любовь долготерпелива, любовь милосердна, не завидует, не величается, не взвинчивается". (1-е Коринфянам 13:4)

9. О вере в трудные времена

"Ибо ходим верой, а не видением". (2-е Коринфянам 5:7)

10. Для новых начинаний

"Итак, если кто во Христе, то творение ново; древнее прошло, теперь все новое". (2-е Коринфянам 5:17)

11. О мудрости

"Начало мудрости – страх Господний". (Притчи 9:10)

12. Для ищущих покоя

"Придите ко Мне, все страдающие и обремененные, и Я успокою вас!" (От Матфея 11:28)

13. О доброте

"А будьте друг ко другу ласковы, милосердны, прощайте друг другу, как и Бог во Христе вам простил". (К Ефесянам 4:32)

14. Для укрепления надежды

"Надежда же не смущает, потому что любовь Божия влита в наши сердца Святым Духом". (К Римлянам 5:5)

15. Когда нужна помощь

"Зови ко Мне, и отвечу тебе, и расскажу тебе великое и недостижимое, чего ты не знаешь". (Иеремия 33:3)

16. О силе слова

"Смерть и жизнь — во власти языка, и любящие его плоды его будут потреблять". (Притчи 18:21)

17. Для борьбы с искушениями

"Верный Бог, который не позволит вам быть испытанными сверх силы вашей". (1-е Коринфянам 10:13)

18. Для сохранения веры

"Будь верен к смерти, и дам тебе венец жизни". (Откровение 2:10)

19. Когда ищешь провода Божия

"Полагайся на Господа всем сердцем своим, и не опирайся на ум свой. На всех путях своих познавай Его, и Он выровняет твои тропы". (Притчи 3:5-6)

20. О будущем

"Ибо Я знаю планы, которые есть для вас, – говорит Господь, – планы на добро, а не на зло, чтобы дать вам будущее и надежду". (Иеремия 29:11)

Каждый стих из Библии имеет свою силу и глубину. Они не только поддерживают нас, но и напоминают о Божьей любви и Его постоянном присутствии в нашей жизни. Читайте, размышляйте и впускайте эти слова в сердце.



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