30 июня: какой сегодня церковный праздник в Украине по новому календарю

30 июня 2025 года по новоюлианскому (новому григорианскому) календарю, официально используемому Православной Церковью Украины и большинством украинских греко-католиков, верующие чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, а также священномученика Моксия, пресвитера.

Какой сегодня праздник 30 июня

Кто такие святые мученики Мануил, Савел и Исмаил?

Эти святые братья были христианами из Персии, жившими в IV веке. Их направили в качестве послов к римскому императору Юлиану Отступнику. Император, узнав, что они христиане, начал склонять их к языческим жертвоприношениям. Однако братья остались верны Христу и мужественно отказались предавать свою веру. За это они подверглись жестоким пыткам и были казнены — обезглавлены. Церковь чтит их как пример твердой веры, мужества и духовной стойкости.

Священномученик Моксий, пресвитер

Святой Моксий служил священником в Риме в период гонений на христиан. Он был арестован за исповедание веры в Иисуса Христа и поощрение других к крещению. Его подвергли мучениям, а затем обезглавили. Моксий стал одним из многих мучеников, не отрекшихся от веры даже под угрозой смерти.

Традиции этого дня

Этот день особенно уважают люди, стремящиеся укрепить свою веру. В храмах совершаются литургии, читаются жития святых, верующие молятся за стойкость в испытаниях и духовную силу.

Также в народе считалось, что молитва святым мученикам помогает преодолеть страх, защищает от злых людей и несправедливости.

Что не рекомендуется делать 30 июня:

Заниматься ссорами и сплетнями. Этот день считается духовно важным, и вражда может повлечь за собой внутреннее беспокойство.

Работать с острым инструментом без надобности. В народе верили, что это может навлечь травмы — как телесные, так и духовные.

Отказывать в помощи. Считалось, что святые мученики всегда приходят на помощь тем, кто сам помогает ближним.

Молитва дня

"Святые мученики Мануил, Савел и Исмаил, молите Бога о нас, чтобы и мы во время испытаний не предали веры, а сохранили ее чистой и светлой до конца. Аминь."

30 июня – это напоминание о ценности веры, достоинства и силы духа. Пусть пример святых мучеников будет вдохновением для каждого в наше непростое время.

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