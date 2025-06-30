30 июня: какой сегодня церковный праздник в Украине по новому календарю

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Недилько Ксения
30 июня 2025 года по новоюлианскому (новому григорианскому) календарю, официально используемому Православной Церковью Украины и большинством украинских греко-католиков, верующие чтят память святых мучеников Мануила, Савела и Исмаила, а также священномученика Моксия, пресвитера.
Какой сегодня праздник 30 июня
Эти святые братья были христианами из Персии, жившими в IV веке. Их направили в качестве послов к римскому императору Юлиану Отступнику. Император, узнав, что они христиане, начал склонять их к языческим жертвоприношениям. Однако братья остались верны Христу и мужественно отказались предавать свою веру. За это они подверглись жестоким пыткам и были казнены — обезглавлены. Церковь чтит их как пример твердой веры, мужества и духовной стойкости.
Святой Моксий служил священником в Риме в период гонений на христиан. Он был арестован за исповедание веры в Иисуса Христа и поощрение других к крещению. Его подвергли мучениям, а затем обезглавили. Моксий стал одним из многих мучеников, не отрекшихся от веры даже под угрозой смерти.
Этот день особенно уважают люди, стремящиеся укрепить свою веру. В храмах совершаются литургии, читаются жития святых, верующие молятся за стойкость в испытаниях и духовную силу.
Также в народе считалось, что молитва святым мученикам помогает преодолеть страх, защищает от злых людей и несправедливости.
Заниматься ссорами и сплетнями. Этот день считается духовно важным, и вражда может повлечь за собой внутреннее беспокойство.
Работать с острым инструментом без надобности. В народе верили, что это может навлечь травмы — как телесные, так и духовные.
Отказывать в помощи. Считалось, что святые мученики всегда приходят на помощь тем, кто сам помогает ближним.
30 июня – это напоминание о ценности веры, достоинства и силы духа. Пусть пример святых мучеников будет вдохновением для каждого в наше непростое время.
Напомним, портал "Комментарии" писал , признает ли церковь кремацию.