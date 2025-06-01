1 июня: какой сегодня церковный праздник, традиции и запреты дня

1 июня для православных христиан в Украине является днем памяти преподобного Агапита Печерского, одного из самых почитаемых киевских святых. Его фигура известна как пример бескорыстного служения людям и глубокой духовности. В народном календаре 1 июня также называется Устинов день, сопровождаемый рядом обычаев и запретов.

5 июня – день памяти Агапита Печерского. Фото pixabay.com

Какой сегодня церковный праздник в Украине

1 июня отмечается церковный праздник день памяти преподобного Агапита Печерского. Агапит Печерский жил в 11 веке и считается первым врачом Киевской Руси, лечившимся молитвой, травами и верой. Особенностью его служения было то, что он никогда не брал плату за свою помощь.

Согласно преданию, именно Агапит вылечил Владимира Мономаха еще до того, как тот стал великим князем Киевским. Но когда благодарный правитель приехал со щедрыми дарами, преподобный не вышел к нему, указывая, что служит Богу и людям, а не для наживы.

Сегодня мощи святого хранятся в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры, и к ним приходят тысячи верующих с просьбами об исцелении.

Что сегодня нельзя делать

В народе этот день называли Устиновым, в честь святого Юстина Философа, которого также упоминают 1 июня. Церковь напоминает, что чествовать святых нужно не только молитвой, но и своими поступками, в частности, избегать брани, зависти, лени и отказа в помощи ближнему.

Отдельно в народных приметах предостерегают от определенных действий, в частности, нельзя ставить забор или ограждение. Считается, что такая работа в этот день может привлечь пожар или другие проблемы в дом.

Также не рекомендуется грустить или жаловаться на судьбу, а лучше обратить внимание на благодарность за здоровье, семью и возможность менять жизнь к лучшему.

Кто празднует именины 1 июня

По новому стилю: Павел, Василий, Виктория, Денис, Иван, Вера.

По старому стилю: Максим, Матвей, Анастасия, Андрей, Дмитрий, Сергей, Александра, Антонина, Григорий, Михаил.