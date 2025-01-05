Крещение в 2025 году: что запрещено делать в канун праздника

Крещение, или Богоявление, называют одним из важнейших христианских праздников. В Украине с 2023 года оно приходится на 6 января. В канун этого праздника, 5 января, отмечается вечер, который называют Навечерие Крещения. Этот день имеет особенное значение для будущего. Есть много традиций и запретов, которые помогают сохранить благосостояние в доме.

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Накануне Крещения строго запрещено стирать и убирать – это главный запрет. Считается, что вода в этот день уже обладает особой силой, поэтому ее нельзя использовать для бытовых нужд. Стирка и уборка могут нарушить святость воды и принести несчастье в дом.

Накануне Крещения важно не ссориться и не обижаться. Считается, что любые конфликты в этот день могут привести к длительным недоразумениям и проблемам в семье. Поэтому важно быть спокойными и дружелюбными, это обеспечит гармонию в доме.

Также в этот день строго запрещено приглашать умерших к столу. Считается, что их присутствие на ужине может принести несчастье и негативную энергию в дом. Поэтому следует сосредоточиться на живых членах семьи.

После ужина нельзя оставлять ложку на столе. Считается, что это может привести к потере благосостояния и финансовым проблемам. Поэтому после окончания трапезы нужно все столовые приборы.

Также нельзя во время ужина вставать из-за стола раньше других членов семьи. Это также может привести к разладу в семье и потере гармонии. Поэтому важно дождаться, пока все окончат трапезу, и только тогда вставать из-за стола.

Напомним, портал "Комментарии" писал, где можно в Киеве на Крещение окунуться в воду.



