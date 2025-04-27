Консерваторы США хотят Папу в стиле Трампа: церкви грозит раскол

Ультраконсервативные католики в США, близкие к идеологии Дональда Трампа, требуют, чтобы новый Папа Римский был жестким, правоконсервативным лидером. Их не устраивали "мягкие" позиции Папы Франциска, и теперь они развернули агрессивную кампанию за избрание "традиционного" понтифика.

Трамписты хотят Папу в стиле Трампа

Эти сторонники так называемого "Донтифа" — сочетание слов "Дональд" и "Понтифик" — выступают за более строгую церковную политику в отношении прав ЛГБТК сообщества и абортов.

Подкастер и религиозный активист Джесси Ромеро заявил, что Церкви нужен Папа в стиле Трампа.

"Те, кто слишком мягкий по отношению к абортам, имеет марксистские наклонности или поддерживает гомосексуализм — все они должны уйти", — сказал он. "Епископы, участвовавшие в Прайдах, должны быть уволены".

Скандал также вызвал и комментарий Роджера Стоуна – католика и давнего союзника Трампа. Он обвинил Папу Франциска в отклонении от библейского учения: "Его учение противоречит как Библии, так и церковной догме. Я думаю, там, где он сейчас, – не очень прохладно", – намекнул Стоун.

Впрочем, профессор католической теологии Стивен Миллис отметил, что этот кружок трампистов в Церкви действительно небольшой, но благодаря миллионам собранных фунтов имеет влияние.

"Они просто громко кричат – гораздо громче, чем их численность", – подчеркнул он.

Консервативные католики не воспринимали Франциска как "Папу народа", в частности из-за его приверженности мигрантам и благословению однополых пар. Они опасаются, что следующим главой Католической Церкви снова станет либерал.

Однако эксперты говорят, что предсказать результаты конклава почти невозможно. Кардиналы со всего мира соберутся в Сикстинской капелле, чтобы тайным голосованием избрать преемника.

Кардинал Винсент Николс, глава шести миллионов католиков в Англии и Уэльсе, признался, что не ожидал быть среди 135 избирателей: "Я и подумать не мог, что буду участвовать в голосовании — Папа Франциск не подавал никаких признаков того, что замедляется".

Немецкий кардинал Герхард Мюллер предупредил, что Церковь может ожидать раскол, если будет избран еще один либеральный понтифик.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что живой Нострадамус предсказал церкви раскол.



