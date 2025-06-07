Какой церковный праздник 7 июня: что нельзя делать после полудня

7 июня 2025 в православной церкви по новому стилю вспоминают о подвигах мученика Феодота Анкирского. На эту же дату приходится Троицкая родительская суббота — Вселенская, установленная для молитвы обо всех усопших православных.

Приметы 7 июня. Фото: из открытых источников

В православный праздник сегодня просят у Господа спасения для душ тех, кого более нет с нами. Считается, что молитва живых помогает умершим обрести покой на небесах.

На Троицкую субботу принято идти в церковь, где проходят заупокойные службы, там же подают заупокойные записки, посещают кладбища. Часто верующие несут в храм так называемые "панихидки" — продукты на помин, но, как отмечают священники, это не является обязательным, намного важнее помолиться в этот день.

Обращаются с молитвами и к Феодоту Анкирскому — так как святой умел исцелять людей при жизни, его просят об избавлении от болезней, защите посевов от ненастья.

В народе день прозвали Федотов день и Федот Урожайник, в старину на Федота начинали сеять рожь. Также в субботу верующие готовятся к одному из 12 наиболее важных церковных праздников — Троице, или Пятидесятнице.

7 июня церковь, как и в любой другой день, выступает категорически против ругани и конфликтов, сплетен, сквернословие, жадности, зависти. Не следует отказывать в помощи нуждающимся, а также в милостыне. Кроме этого, в Троицкую субботу нельзя вспоминать плохо об умерших и убиваться по усопшим, уныние считается смертным грехом.

Считается, что работать в этот день можно лишь до обеда, и то по необходимости — после начинается подготовка к великому празднику, Троице. Также по народным приметам не следует брать деньги в долг и самому одалживать.

Конечно же, в этот день наши предки обращали внимание на погоду. По погодным приметам 7 июня судят о лете и будущем урожае. Если гром слышен – всю неделю будет дождить. Роса выпала — скоро погода наладится. Утром туман над землей — погода будет пасмурной.

Если в этот день на небе появится радуга, то ее считают предвестником здоровья и удачи.

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