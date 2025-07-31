Как привлечь деньги: ритуал, который следует проводить в пятницу

Знатоки ангелологии утверждают, что в пятницу лучшее время обращаться к архангелу Уриилу — небесному покровителю процветания, мудрости и материального достатка. Согласно верованиям, ритуал к этому архангелу может помочь в финансовых затруднениях, способствовать повышению по службе, а также открыть новые возможности для заработка.

Молитва на деньги к архангелу Уриилу. Изображение из открытых источников

Хотя большинство знает имена трех архангелов Михаила, Гавриила и Рафаила, однако в религиозных текстах упоминаются также Уриил, Сеалтиил, Иегудиил и Варахил. Каждому из этих ангелов присвоен определенный основополагающий атрибут.

Имя Уриила переводится как "Божк свет" или "Огонь Бога". Он считается покровителем тех, кто стремится к изменениям в финансовой сфере, желает стабильности и внутренней гармонии. Ангеологи утверждают, что его день – пятница, поэтому в этот день следует обращаться к Уриилу за помощью. Это можно сделать с помощью молитвы и особых ритуалов.

Чтобы провести ритуал, понадобится всего две вещи: стакан чистой воды и одна столовая ложка поваренной соли.

Соль нужно полностью растворить в воде и дать настояться не менее часа. Затем ритуально обмыть руки соленой водой, произнося молитву на деньги к Уриилу. Следует дать каплям стечь естественным путем, не вытирая руки полотенцем – это считается способом создания положительных вибраций в пространстве. После высыхания руки можно помыть обыкновенной водой.

Молитва на деньги к архангелу Уриилу

"Дорогой архангеле Уриил,

Я смиренно обращаюсь к Тебе, ища Твое божественное руководство и вмешательство в мои финансовые трудности. Я знаю, что Ты – архангел мудрости и изобилия, и я верю в Твою способность обеспечить мои потребности.

Когда я ищу Твоей помощи, мне приходит в голову история о хлебе и рыбе, где небольшая жертва была умножена Твоей божественной силой, чтобы накормить множество людей. Я прошу Тебя использовать Твою божественную силу, чтобы приумножить мои ресурсы, чтобы я мог иметь изобилие во всех сферах моей жизни.

Я знаю, что настоящее богатство происходит от отношений с Богом, и я прошу Тебя помочь мне развить более глубокую связь с божественным. Помоги мне довериться Божьему плану для моей жизни и избавиться от всякого страха или недостатка, которые могут меня сдерживать.

Я прошу Тебя окружить меня Своим сияющим светом и защитить меня от любого негативного влияния, которое может помешать моему финансовому достатку. Я благодарен за Твое руководство и поддержку, и я верю в Твой божественный план для моей жизни.

Аминь"

Ритуалы с привлечением ангелов не имеют научного подтверждения, однако многие верят в их силу как источник вдохновения, внутренней поддержки и веры в лучшее будущее. Часто в периоды финансовых проблем именно вера, позитивное мышление и надежда становятся более важным ресурсом.

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