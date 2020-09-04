Еврейская община Умани рассказала о COVID-19 и хасидов: мы тоже не хотим умирать

Десятки тысяч хасидов ежегодно приезжают в Украину, чтобы отметить Рош ха-Шана в украинской "Мекке" - Умани. На данный момент в город прибыли около полутора тысяч хасидов. Об этом в интервью 24 каналу рассказал представитель еврейской общины Умани Хаим Хазин.

По словам представителя хасидов, на данный момент среди прибывших в Украину паломников был выявлен один случай коронавируса. Этот человек прилетел из Израиля. По прилете в нашу страну его тест на COVID-19 оказался положительным. Сейчас больной находится на самоизоляции в специально выделенной для этого гостинице в Умани. Там же - 5 других, контактировавших с ним.

Источник: Спільне

Мэр города Александр Цебрий опровергает эту информацию и заявляет о зафиксированных 6 случаях инфицирования среди хасидов.

Всего же в этом году ожидают приезда 2000 паломников. А в случае ослабления карантинных мероприятий - возможно, прибудет на несколько тысяч больше. Для сравнения: в предыдущие годы на празднование Рош га-Шана в Умань приезжали до 50 тысяч хасидов.

По словам Хаима Хазина, все паломники строго придерживаются мер предосторожности в местах скопления.

"Вы должны понимать, что для нас тоже жизнь важны. Мы все люди и все не хотим умирать. У нас тоже есть те, для кого коронавирус может быть очень опасен", - уверяет Хаим Хазин.

Представитель еврейской общины также убежден, что негативным отношением к паломникам нынешний мэр Умани хочет поднять свой рейтинг перед местными выборами, которые состоятся через месяц после Рош га-Шана. При этом, отмечает он, важно смотреть на выгоду для всех, ведь "сейчас ведутся очень серьезные разговоры о том, чтобы перезахоронить рабби Нахмана в Израиле". А такие нюансы - очень важны для будущего туризма в Украине.

Известно, что 15 сентября в городе значительно усилят карантин и установят специальные пункты, где будут осуществлять температурный скрининг, осматривать вещи и транспортные средства, а в случае необходимости, составлять протоколы об админнарушении.

Ранее "Комментарии" писали о том, что хасиды в Умани молитвами заставят коронавирус исчезнуть с планеты.

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