Это плохая примета: что вы всегда делаете в церкви, но чего на самом деле нельзя делать

Церковь – место тишины, молитвы и очищения. Но часто мы делаем в храме вещи, которые кажутся привычкой, "народной традицией" или просто не задумываемся, уместны ли они. Некоторые действия считаются плохим признаком, другие — проявлением неуважения или даже нарушением церковного этикета. Вот что многие делают в церкви, хотя этого делать не стоит.

1. Ставить свечу "за здравие" левой рукой – плохая примета и нарушение традиции

Многие не задумываются, какой рукой берет свечу. Но в церковной традиции правая рука символизирует благословение, свет и силу.

Левой ставить свечу не принято, и в народе это считается недоброй приметой.

2. Прикасаться к иконам сразу после улицы

Некоторые заходят в храм и сразу целуют иконы, даже не протерев руки. Это может быть неуважением к святыне, а также распространением микробов.

В церкви разрешено прикладываться к иконам, но делать это следует чистыми руками и с внутренним благоговением, а не для галочки.

3. Шептать "желание" перед свечой

Распространенная привычка: поставить свечу и прошептать желание, будто это волшебный ритуал.

Церковь такого не признает, и свеча не магический атрибут.

Это считается плохой приметой, потому что превращает духовный жест в магию.

4. Креститься слишком быстро или небрежно

Поспешное махание рукой считается неуважением и, по народным поверьям, может "не принести благодать".

Правильный крест – медленный, осознанный, правой рукой.

5. Ставить свечи наугад, чтобы "было больше"

Некоторые ставят сразу 5–10 свечей, словно это увеличит силу молитвы.

Но священники объясняют: одна свеча – это знак молитвы, а не показуха.

В народе же говорят: излишество в храме — плохая примета.

6. Обходить иконы против часовой стрелки

Существует неписаная традиция: в храме двигаются по часовой стрелке — от образа к образу.

Движение в обратном направлении считают нарушением порядка и даже "неблагоприятной приметой", ведь это как бы "идти против благодати".

7. Держать телефон в руках во время молитвы

Даже если вы не снимаете видео, просто держание телефона, бесконечные сообщения и звуки – это нарушение уважения к месту.

По поверьям, молитва рядом со звонками "не доходит до небес".

8. Становиться спиной к алтарю

Часто люди фотографируются или ищут друзей взглядом и нечаянно становятся спиной к алтарю.

В церкви это считается неуважением, а в народе — плохим признаком, ведь "спиной отворачиваться нельзя".

9. Вносить в храм предметы "на удачу"

Некоторые приносят камни, амулеты, ленты, чтобы "освятить" их для магической защиты.

Это противоречит церковному учению и считается нежелательным действием, потому что превращает храм в место предрассудков.

10. Выходить среди службы без надобности — плохая примета

В народе говорят: выйти из службы до завершения – "оставить молитву незавершенной", а это плохой признак.

С церковной точки зрения просто неуважение, если нет настоящей причины.

Итог

Плохие приметы в церкви преимущественно возникли как попытка объяснить неправильное или неуместное поведение. Но при всех условиях главное – уважение, духовная сосредоточенность и искренность.

Привычки, которые кое-кто делает автоматически, могут выглядеть невинно, но они отвлекают от молитвы и нарушают смысл присутствия в храме.

Будьте внимательны в церкви — и тогда каждый ваш визит станет не просто обрядом, а настоящим моментом духовной силы.

