Церковь – место тишины, молитвы и очищения. Но часто мы делаем в храме вещи, которые кажутся привычкой, "народной традицией" или просто не задумываемся, уместны ли они. Некоторые действия считаются плохим признаком, другие — проявлением неуважения или даже нарушением церковного этикета. Вот что многие делают в церкви, хотя этого делать не стоит.
Это плохая примета: что вы всегда делаете в церкви, но чего на самом деле нельзя делать
1. Ставить свечу "за здравие" левой рукой – плохая примета и нарушение традиции
Многие не задумываются, какой рукой берет свечу. Но в церковной традиции правая рука символизирует благословение, свет и силу.
Левой ставить свечу не принято, и в народе это считается недоброй приметой.
2. Прикасаться к иконам сразу после улицы
Некоторые заходят в храм и сразу целуют иконы, даже не протерев руки. Это может быть неуважением к святыне, а также распространением микробов.
В церкви разрешено прикладываться к иконам, но делать это следует чистыми руками и с внутренним благоговением, а не для галочки.
3. Шептать "желание" перед свечой
Распространенная привычка: поставить свечу и прошептать желание, будто это волшебный ритуал.
Церковь такого не признает, и свеча не магический атрибут.
Это считается плохой приметой, потому что превращает духовный жест в магию.
4. Креститься слишком быстро или небрежно
Поспешное махание рукой считается неуважением и, по народным поверьям, может "не принести благодать".
Правильный крест – медленный, осознанный, правой рукой.
5. Ставить свечи наугад, чтобы "было больше"
Некоторые ставят сразу 5–10 свечей, словно это увеличит силу молитвы.
Но священники объясняют: одна свеча – это знак молитвы, а не показуха.
В народе же говорят: излишество в храме — плохая примета.
6. Обходить иконы против часовой стрелки
Существует неписаная традиция: в храме двигаются по часовой стрелке — от образа к образу.
Движение в обратном направлении считают нарушением порядка и даже "неблагоприятной приметой", ведь это как бы "идти против благодати".
7. Держать телефон в руках во время молитвы
Даже если вы не снимаете видео, просто держание телефона, бесконечные сообщения и звуки – это нарушение уважения к месту.
По поверьям, молитва рядом со звонками "не доходит до небес".
8. Становиться спиной к алтарю
Часто люди фотографируются или ищут друзей взглядом и нечаянно становятся спиной к алтарю.
В церкви это считается неуважением, а в народе — плохим признаком, ведь "спиной отворачиваться нельзя".
9. Вносить в храм предметы "на удачу"
Некоторые приносят камни, амулеты, ленты, чтобы "освятить" их для магической защиты.
Это противоречит церковному учению и считается нежелательным действием, потому что превращает храм в место предрассудков.
10. Выходить среди службы без надобности — плохая примета
В народе говорят: выйти из службы до завершения – "оставить молитву незавершенной", а это плохой признак.
С церковной точки зрения просто неуважение, если нет настоящей причины.
Итог
Плохие приметы в церкви преимущественно возникли как попытка объяснить неправильное или неуместное поведение. Но при всех условиях главное – уважение, духовная сосредоточенность и искренность.
Привычки, которые кое-кто делает автоматически, могут выглядеть невинно, но они отвлекают от молитвы и нарушают смысл присутствия в храме.
Будьте внимательны в церкви — и тогда каждый ваш визит станет не просто обрядом, а настоящим моментом духовной силы.
