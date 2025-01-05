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Эти ритуалы на Крещение помогут привлечь мир, благополучие, здоровье в 2025 году

Топ ритуалов на Крещение: как привлечь мир, благополучие, здоровье в 2025 году

5 января 2025, 06:15
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Кречмаровская Наталия

Крещение Господне, или Богоявление в Украине отмечается 6 января по новоюлианскому календарю. Есть много ритуалов, которые в этот день помогают привлечь мир, благополучие и здоровье в дом.

Эти ритуалы на Крещение помогут привлечь мир, благополучие, здоровье в 2025 году

Иллюстративное фото

Распространенный ритуал на Крещение — это освящение дома. Для этого используют мел и святую воду. На дверях пишут формулу "20 CMB 25", где цифры означают год, а буквы – имена трех мудрецов: Каспар, Мельхиор и Бальтазар. Этот ритуал символизирует просьбу о благословении и защите дома.

Издавна традицией стало погружение в прорубь на Крещение. Это символизирует очищение от грехов и укрепление здоровья. Считается, что вода в этот день обладает особыми целебными свойствами. Люди погружаются в ледяную воду трижды, произнося молитвы.

Важно также на Крещение зажечь свечи — они символизируют свет Христа, освещающий наши жизни. Считается, что зажигание свечей помогает вовлечь мир и гармонию в дом.

На Крещение готовят особые блюда, такие как кутья и узвар. Эти блюда имеют символическое значение и помогают привлечь благополучие и здоровье в семью. Кутья символизирует обилие, а узвар – здоровье.

Молитвы и благословения на Крещение имеют особую силу. Считается, что молитвы, произнесенные в этот день, помогают привлечь мир, благополучие и здоровье в дом. Благословение священника также имеет большое значение и помогает защитить семью от проблем.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что запрещено делать накануне Крещения Господнего. Среди главных запретов называют стирку, уборку. Также запрещено ссориться.




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