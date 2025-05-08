"Давайте строить мосты": что сказал Лев XIV в первом обращении к миру

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Лиля Воробьева
Новый Папа Римский Лев XIV обратился к миру со словами мира и надежды. В первой речи после избрания он призвал человечество к единству, сопереживанию и строительству диалога, несмотря на страхи и разногласия.
Папа Лев XIV (фото из открытых источников)
Новый глава Католической церкви подчеркнул, что это мир воскресшего Христа — мир, который "разоружает и обезоруживает", что смиренно, но в то же время настойчиво. Он исходит от Бога, "любящего всех нас безоговорочно".
Лев XIV также призвал не бояться и жить единством – "рука об руку с Богом и между собой". По его мнению, современный мир особенно нуждается в свете и духовном мосту к любви, которую дарит Бог.
"Мир нуждается в вашем свете. Человечество требует его, как моста, чтобы иметь возможность добраться до Бога и достичь Божьей любви".
Завершая обращение, Лев XIV подчеркнул: сегодня как никогда человечество должно учиться помогать друг другу через диалог, встречи и общее стремление к миру.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новым Папой Римским стал американский кардинал. Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Френсис Прево, принявший имя Лев XIV.Уроженец Чикаго, Прево большую часть своей жизни провел как миссионер в Перу. Его кардиналом назначил Папа Франциск в 2023 году. Тогда же он возглавил Дикастерию по делам епископов – ведомство Ватикана, отвечающее за назначение католических епископов по всему миру. Поэтому Прево оказал значительное влияние на формирование епископата в разных странах. Новый Папа известен своим тихим стилем лидерства, приверженностью социальной справедливости и поддержкой ключевых реформ Франциска. Он редко выступает на публике и дает очень мало интервью, однако коллеги ценят его за взвешенность и стратегическое мышление.
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