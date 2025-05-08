"Давайте строить мосты": что сказал Лев XIV в первом обращении к миру

Новый Папа Римский Лев XIV обратился к миру со словами мира и надежды. В первой речи после избрания он призвал человечество к единству, сопереживанию и строительству диалога, несмотря на страхи и разногласия.

Папа Лев XIV (фото из открытых источников)

"Мир всем. Я бы хотел, чтобы это приветствие мира пришло ко всем, сердцам, семьям, всем народам и всей земле", — сказал понтифик с балкона Собора Святого Петра в Ватикане.

Новый глава Католической церкви подчеркнул, что это мир воскресшего Христа — мир, который "разоружает и обезоруживает", что смиренно, но в то же время настойчиво. Он исходит от Бога, "любящего всех нас безоговорочно".

"Давайте хранить и слышать даже слабые голоса. Грех не победит, мы все в руках Божьих", – добавил Папа.

Лев XIV также призвал не бояться и жить единством – "рука об руку с Богом и между собой". По его мнению, современный мир особенно нуждается в свете и духовном мосту к любви, которую дарит Бог.

"Мир нуждается в вашем свете. Человечество требует его, как моста, чтобы иметь возможность добраться до Бога и достичь Божьей любви".

Завершая обращение, Лев XIV подчеркнул: сегодня как никогда человечество должно учиться помогать друг другу через диалог, встречи и общее стремление к миру.

"Мы должны помогать друг другу строить мосты... и мы все должны быть единственным народом, который всегда живет в мире", — сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что новым Папой Римским стал американский кардинал. Новым Папой Римским избран американский кардинал Роберт Френсис Прево, принявший имя Лев XIV.

Уроженец Чикаго, Прево большую часть своей жизни провел как миссионер в Перу. Его кардиналом назначил Папа Франциск в 2023 году. Тогда же он возглавил Дикастерию по делам епископов – ведомство Ватикана, отвечающее за назначение католических епископов по всему миру. Поэтому Прево оказал значительное влияние на формирование епископата в разных странах. Новый Папа известен своим тихим стилем лидерства, приверженностью социальной справедливости и поддержкой ключевых реформ Франциска. Он редко выступает на публике и дает очень мало интервью, однако коллеги ценят его за взвешенность и стратегическое мышление.