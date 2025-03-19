Что такое Остара: праздник, когда встречают первый день настоящей весны

Когда природа просыпается после долгой зимы, а день и ночь сравниваются в своей продолжительности, наступает Остара – древний праздник весеннего равноденствия. Это время обновления, равновесия и пробуждения новых сил, когда свет начинает преобладать над тьмой, а жизнь – над зимним оцепенением.

Остара. Фото из открытых источников

Что такое Остара и когда ее празднуют

Остара – это один из главных праздников Колеса Года, который приходится на 19-21 марта, когда Солнце пересекает небесный экватор, и день становится ровным ночи. В 2025 году весеннее равноденствие состоится 20 марта.

Этот праздник имеет языческие корни и был распространен среди древних народов Европы, включая германцев, кельтов, саксов и славян. Его название происходит от имени богини весны и плодородия Остары (Эостры), символизировавшей начало новой жизни.

Символы Остары: от язычества до современности

Многие традиции Остары сохранились в современной Пасхе, ведь христианство ассимилировало древние обряды весеннего обновления. Основные символы этого праздника:

— Яйцо – символ новой жизни, возрождения и плодородия. Еще в дохристианские времена крашеные яйца использовали в ритуалах как знак обновления природы.

– символ новой жизни, возрождения и плодородия. Еще в дохристианские времена крашеные яйца использовали в ритуалах как знак обновления природы. — Заяц – олицетворение плодовитости и быстрого восстановления природы. В мифологии Остара превратила птицу в зайца, который продолжал нести яйца, что стало предвестником современной традиции "пасхального кролика".

– олицетворение плодовитости и быстрого восстановления природы. В мифологии Остара превратила птицу в зайца, который продолжал нести яйца, что стало предвестником современной традиции "пасхального кролика". — Весенние цветы – символ пробуждения природы и начала нового жизненного цикла.

– символ пробуждения природы и начала нового жизненного цикла. — Пастельные цвета, включая желтый, зеленый, лавандовый, розовый – это традиционная палитра Остары, символизирующая кротость, тепло и весеннее обновление.

Как праздновали Остару в древности и сегодня

В дохристианские времена люди на Остару устраивали обрядовые пиры, выпекали пшеничные булочки, красили яйца и разжигали очистные костры, чтобы отметить победу света над тьмой. В ритуалах использовали символы плодородия, чтобы призывать хороший урожай и благополучие.

Особое значение имела ночь с 20 на 21 марта, когда, по верованиям, граница между мирами исчезала, устанавливалась гармония между противоположностями – светом и тьмой, добром и злом, мужским и женским началом.

Сегодня праздник весеннего равноденствия Остара отмечают неоязычники, викканы и все, кто интересуется природными циклами. Его традиции включают в себя:

- Очистка пространства – генеральная уборка в доме как символ избавления от старого и открытия новому.

– генеральная уборка в доме как символ избавления от старого и открытия новому. - Украшение дома – весенние цветы, свечи, зелень как символ прихода тепла.

– весенние цветы, свечи, зелень как символ прихода тепла. - Ритуалы равновесия – медитации, молитвы, символическая балансировка камней или яиц как символ гармонии.

– медитации, молитвы, символическая балансировка камней или яиц как символ гармонии. - Весенние прогулки – наблюдение за природой, встреча рассвета и благодарность за возрождение жизни.

– наблюдение за природой, встреча рассвета и благодарность за возрождение жизни. - Праздничные обеды – традиционные блюда включают зелень, злаковые, мед, молочные продукты и выпечку.

В Украине часть обычаев, связанных с весенним равноденствием, сохранилась в праздновании Пасхи. Яйцо как символ жизни и традиция его окрашивания имеют глубокие дохристианские корни. Праздничные блюда, весенние гуляния и обряды очищения – все это эхо древних языческих ритуалов. Сегодня интерес к древним традициям возрождается, и все больше людей празднуют равноденствие как точку гармонии между светом и тьмой – как в природе, так и в жизни.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чем особенно весеннее равноденствие 20 марта 2025 года.

Также "Комментарии" писали о том, когда переводят часы на летнее время в 2025 году.