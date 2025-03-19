Что такое Остара: праздник, когда встречают первый день настоящей весны

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Slava Kot
Когда природа просыпается после долгой зимы, а день и ночь сравниваются в своей продолжительности, наступает Остара – древний праздник весеннего равноденствия. Это время обновления, равновесия и пробуждения новых сил, когда свет начинает преобладать над тьмой, а жизнь – над зимним оцепенением.
Остара. Фото из открытых источников
Остара – это один из главных праздников Колеса Года, который приходится на 19-21 марта, когда Солнце пересекает небесный экватор, и день становится ровным ночи. В 2025 году весеннее равноденствие состоится 20 марта.
Этот праздник имеет языческие корни и был распространен среди древних народов Европы, включая германцев, кельтов, саксов и славян. Его название происходит от имени богини весны и плодородия Остары (Эостры), символизировавшей начало новой жизни.
Многие традиции Остары сохранились в современной Пасхе, ведь христианство ассимилировало древние обряды весеннего обновления. Основные символы этого праздника:
В дохристианские времена люди на Остару устраивали обрядовые пиры, выпекали пшеничные булочки, красили яйца и разжигали очистные костры, чтобы отметить победу света над тьмой. В ритуалах использовали символы плодородия, чтобы призывать хороший урожай и благополучие.
Особое значение имела ночь с 20 на 21 марта, когда, по верованиям, граница между мирами исчезала, устанавливалась гармония между противоположностями – светом и тьмой, добром и злом, мужским и женским началом.
Сегодня праздник весеннего равноденствия Остара отмечают неоязычники, викканы и все, кто интересуется природными циклами. Его традиции включают в себя:
В Украине часть обычаев, связанных с весенним равноденствием, сохранилась в праздновании Пасхи. Яйцо как символ жизни и традиция его окрашивания имеют глубокие дохристианские корни. Праздничные блюда, весенние гуляния и обряды очищения – все это эхо древних языческих ритуалов. Сегодня интерес к древним традициям возрождается, и все больше людей празднуют равноденствие как точку гармонии между светом и тьмой – как в природе, так и в жизни.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, чем особенно весеннее равноденствие 20 марта 2025 года.
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