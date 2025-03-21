Что происходит с душой на 3, 9 и 40-й день

Христианская вера уважает смерть человека. Есть определенные периоды, что душа проходит прежде, чем попасть на небеса. Именно в эти дни – 3, 9 и 40 – родственники поминают умерших. Однако не все из нас знают, что означают эти дни для души. Мы расскажем вам, что происходит на 3-й, 9-й и сороковой день с душой.

Что происходит с душой после смерти

Первые три дня

Первый и второй день вышедшая из человеческого тела душа совершенно свободна. Она может летать по всему миру, быть поближе к своим близким, смотреть на все, что происходит на земле. А на третий день Бог призывает душу, творить суд.

До девятого дня

В последующие дни, от 4 до 9, душа человека живет в раю. Здесь она забывает обо всем, что случилось с ней на земле, о близких людях. Она изучает жизнь пришедших сюда после справедливости. И на 9-й день душа переходит к Богу на суд. Именно на 9-й день, все знавшие человека просят Бога спасти душу. В этот день приходят все те, кто хочет молиться о душе человека. Вы не можете иметь праздник в этот день. Вы просто должны упомянуть человека.

40 дней

После 9 дней, душа идет с ангелами в ад, чтобы увидеть, какая жизнь там. Душа должна думать и раскаяться в этот период. На 40-й день она возвращается к Богу. Именно в этот день Бог делает окончательное решение, где душа умершего будет до последнего суда. Поэтому, в этот день, близкие снова молятся о душе умершего и просят оставить ее в раю. Вот почему так важно помнить человека в эти 40 дней.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что означает, когда снятся умершие родственники.