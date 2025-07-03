Смерть близкого человека всегда тяжелое испытание. Во многих культурах и религиях существует убеждение, что после смерти душа еще некоторое время находится на земле, и важно помочь ей "отпустить" этот мир и отправиться дальше. Согласно украинским народным традициям и церковным наставлениям, некоторые действия родственников и друзей умершего могут "задержать" душу на земле. Вот главные из них.

Что нельзя делать, чтобы не «задержать» душу на земле

1. Нельзя причитать и рвать на себе одежду

Сильные эмоциональные взрывы, особенно на похоронах — причитание, плач с проклятиями или словами "не отпущу" — считаются тем, что "тянет" душу назад. Душа, слыша страдания родных, может не отважиться покинуть этот мир. Поэтому церковь призывает сохранять воздержание, молиться о упокоении, а не устраивать истерики.

2. Нельзя касаться тела после погребения

Существует поверье, что если после похорон еще раз открывать гроб или прикасаться к телу, душа не сможет спокойно отойти. Во многих семьях даже запрещают детям подходить к усопшему, чтобы не нарушить покой.

3. Не стоит оставлять фото умершего на видном месте

Эзотерические взгляды утверждают, что фото умерших это своеобразное "окно", через которое душа может пытаться вернуться. Если постоянно смотреть на снимок, плакать возле него или разговаривать с ним, это может стать энергетической привязкой для души.

4. Нельзя сразу выносить вещи из дома

В народе считается, что вещи еще "носит" душа, особенно если она не смирилась со смертью. Выносить одежду, обувь или предметы потребления покойного сразу после похорон считается неправильным. Церковь советует подождать 40 дней, а затем раздать вещи нуждающимся в молитве.

5. Запрещено ссориться и устраивать конфликты после смерти

Ссоры между родственниками из-за наследства или похорон дела создают негативную атмосферу, которая "не отпускает" душу. По поверью, душа умершего очень уязвима в первые 40 дней и страдает, если видит раздор между близкими.

6. Нельзя жить с мыслью, что усопший должен "вернуться"

Некоторые люди ждут, что умерший придет во сне, даст знак или даже появится в доме. Постоянное ожидание, призывы по душе или попытки вызвать ее (даже мысленно) создают энергетическую ловушку, которая не дает ей спокойно уйти.

7. Не следует держать в доме вещи со смерти

Свечи с похорон, земля из могилы, венки или ленты – все это должно быть оставлено на кладбище. Они несут в себе энергию завершенного пути и не должны возвращаться в жилое пространство.

Что нужно делать для покоя души

Молиться за упокой души (особенно в первые 3, 9 и 40 дней).

Заказать панихиды.

Делать добрые дела или раздавать милостыню "за душу".

Почтить память спокойно, с любовью, но без страданий.

Вера в то, что душа имеет путь к вечности, объединяет и церковные традиции и народную мудрость. Если мы хотим помочь близкому человеку "перейти" — следует быть мудрыми, умеренными и искренне молиться. Тогда и душа обретет покой, и наша боль постепенно превратится в светлую память.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что происходит с душой на 3, 9 и 40 день после смерти человека.