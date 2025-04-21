Что на самом деле убило Иисуса: медики раскрыли причину его смерти

Согласно Библии, Иисус умер на кресте. Однако, что стало истинной причиной его смерти. Этот вопрос годами волнует ученых и исследователей, пытавшихся найти подлинную физиологическую причину смерти Христа.

Иисус Христос. Фото из открытых источников

Одно из первых современных исследований о причине смерти Иисуса Христа было опубликовано в авторитетном журнале Journal of the American Medical Association еще в 1986 году. В статье утверждалось, что Иисус умер от удушья.

Как обнаружили ученые, Иисус был прибит к кресту в неудобном положении, что и привело к постепенной остановке дыхания. Мышцы грудной клетки не могли полноценно работать, что привело к недостатку кислорода в тканях, накоплению углекислого газа и кислотному сдвигу в организме. Именно эти признаки считаются типичными для удушья.

Другую гипотезу предложил доктор медицинских наук Джозеф Бержерон. По его словам, Иисус, вероятно, не умер от удушья, ведь до последнего мог говорить и обращался к людям, находясь на кресте. По его словам, скорее всего, причиной смерти Иисуса стал геморрагический шок, то есть массивная потеря крови из-за разных ранений, в частности от гвоздей.

С этой идеей согласен хирург-ортопед доктор Тимоти Миллеа. Он отмечает, что потеря более 40% крови смертельно опасна. В качестве примера Миллеа обращает внимание на Туринскую плащаницу, которая была залита большим количеством крови Иисуса.

Таким образом, большинство ученых соглашается, что смерть Иисуса была вызвана комбинацией нескольких факторов, вероятно, удушья и кровотечения.

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