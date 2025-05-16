Чего категорически нельзя делать на похоронах: сообщите об этом близким

Похороны — это не только прощание с человеком, но и священный ритуал, требующий особого уважения, воздержания и соблюдения традиций. Некоторые действия в этот день могут оказаться не только неуместными, но и восприниматься как пренебрежение к умершему или вызвать негативные последствия с точки зрения верований. Ниже перечень вещей, которые категорически нельзя делать на похоронах, и которые не стоит позволять делать другим.

Чего категорически нельзя делать на похоронах

Нельзя громко смеяться, шутить или вести светские разговоры

Это момент скорби, поэтому любые шутки, громкие разговоры, даже если они не связаны с похоронами, считаются неуважением к усопшему и его семье.

Запрещено фотографировать или снимать на видео гроб, покойного или ритуал

Во многих культурах считается, что фото мертвого "задерживает душу на земле". Кроме того, с этической точки зрения это слишком интимный момент, который не предназначен для распространения в соцсетях.

Нельзя идти на похороны в яркой, дерзкой одежде

Даже если нет четкого требования к черному наряду, следует выбрать скромную, темную, незаметную одежду без блесток, декольте, высоких каблуков или яркого макияжа.

Нельзя прикасаться к покойному без разрешения семьи

Некоторые родственники позволяют попрощаться прикосновением, другие – нет. Это следует уважать. Касаться тела без разрешения – табу.

Категорически нельзя брать с собой детей без крайней нужды

Особенно маленьких. Это трудный эмоциональный опыт, который может оставить след в детской психике. Если ребенок идет — объясните ему, что происходит, и следите за его состоянием.

Не стоит комментировать, критиковать или осуждать ритуалы, вид покойного, организацию похорон

Даже если что-то кажется "неправильным", похороны — не место для выражения недовольства или критики. Все должно быть преисполнено такта и сострадания.

Запрещено брать вещи из дома умершего или кладбища

Даже если это что-то незначительное (сувенир, платок, цветок). Это считается плохой приметой: будто вы несете с собой чужую беду или смерть.

Нельзя оставлять незакрытые зеркала в доме, где находится умерший

По народным верованиям, душа может "застрять" в зеркале. Поэтому все зеркала на время похорон накрывают тканью.

Не следует есть или пить на кладбище

Обед или поминальная трапеза должна происходить по возвращении с кладбища. Употреблять пищу "на могиле" считается неуважением к месту покоя.

Категорически запрещено сорить на кладбище или ходить по могилам

Кладбище – это место покоя. Хождение по чужим могилам, оставление окурков, мусор – это не просто недостойно, это грех с точки зрения христианской морали.

Итог

Похороны – это не просто формальность, это важный этап прощания, где каждое действие имеет значение. Сдержанность, уважение, тишина и такт – главные правила поведения. Иногда лучше промолчать, чем сказать что-нибудь неуместное. Помните: вы провожаете человека в последний путь — и он заслуживает достоинства до самого конца.

Напомним, портал "Комментарии" писал о традициях и мифах похорон.