Церковный праздник 27 мая 2022: главные приметы и запреты дня

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Светлана Шкурупий
В
пятницу, 27 мая, церковь чтит память мученика Исидора. Какие существуют
традиции и запреты в этот день?
Праздники 27 мая (фото из открытых источников)
Известно,
что Исидор прошел через пытки из-за того, что был христианином и не захотел
отрекаться от своей веры. Ему сначала отрезали язык, а потом голову. Тело
мученика лежало на дороге, но оставалось целым и невредимым, потому другие
христиане его тайно похоронили. Над его могилой извели церковь, в которой
приходили люди, чтили его память и просили об исцелении болезней.
В
народе этот праздник называют Сидором Бокогреем. Так его прозвали потому, что в
этот день переставали дуть северные ветры, и наступало потепление. 27 мая было
принято высаживать рассаду огурцов, наши предки верили, что посаженный в
праздник овощ вырастет не горьким и не будет пустым внутри. Также сажали луковичные культуры, цветы и
клубневые растения.
Что
нельзя делать 27 мая?
-
согласно поверьям, в этот день нельзя ходить в одной и той же одежде, стоит
хотя бы 1 раз в день переодеться, а снятую одежу — постирать;
-
нельзя спать на чужой подушке, при чем не только в гостях, но и дома, например,
на подушке мужа, чтобы не "путались" мысли;
-
если вы, возвращаясь, домой запнулись о порог, тогда нужно трижды переступить с
ноги на ногу и заглянуть под придверный коврик;
-
нельзя хмуриться и кривляться перед зеркалом, а также постарайтесь не
плакать. Чем счастливее вы будете
выглядеть в отражении, тем удачнее будет ваш год;
-
не решайте в этот день финансовые вопросы за краеугольным столом — он должен
быть круглым. Иначе не получится достичь компромисса.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, какие праздники православные отмечают
в текущем месяце.
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