Церковный праздник 27 мая 2022: главные приметы и запреты дня

В пятницу, 27 мая, церковь чтит память мученика Исидора. Какие существуют традиции и запреты в этот день?

Праздники 27 мая (фото из открытых источников)

Известно, что Исидор прошел через пытки из-за того, что был христианином и не захотел отрекаться от своей веры. Ему сначала отрезали язык, а потом голову. Тело мученика лежало на дороге, но оставалось целым и невредимым, потому другие христиане его тайно похоронили. Над его могилой извели церковь, в которой приходили люди, чтили его память и просили об исцелении болезней.

В народе этот праздник называют Сидором Бокогреем. Так его прозвали потому, что в этот день переставали дуть северные ветры, и наступало потепление. 27 мая было принято высаживать рассаду огурцов, наши предки верили, что посаженный в праздник овощ вырастет не горьким и не будет пустым внутри. Также сажали луковичные культуры, цветы и клубневые растения.

Что нельзя делать 27 мая?

- согласно поверьям, в этот день нельзя ходить в одной и той же одежде, стоит хотя бы 1 раз в день переодеться, а снятую одежу — постирать;

- нельзя спать на чужой подушке, при чем не только в гостях, но и дома, например, на подушке мужа, чтобы не "путались" мысли;

- если вы, возвращаясь, домой запнулись о порог, тогда нужно трижды переступить с ноги на ногу и заглянуть под придверный коврик;

- нельзя хмуриться и кривляться перед зеркалом, а также постарайтесь не плакать. Чем счастливее вы будете выглядеть в отражении, тем удачнее будет ваш год;

- не решайте в этот день финансовые вопросы за краеугольным столом — он должен быть круглым. Иначе не получится достичь компромисса.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, какие праздники православные отмечают в текущем месяце.

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