Церковный праздник 20 мая: какие знаки и приметы нельзя игнорировать

20 мая в православной церкви чествуют Фалалея, Александра и Астерия, мучеников, которые поплатились жизнью за христианскую веру, а также отмечают обретение мощей митрополита Киевского и всея Руси, чудотворца Алексея. В народе – Фалалей-огуречник.

Приметы 20 мая. Фото из открытых источников

Верующие обращаются с молитвами к святому Фалалею, просят о здоровье и хорошем урожае, просят исцелить от заболеваний и послать дождя, чтобы не было засухи.

В народе Фалалея принято заниматься огородом – святого считают покровителем урожая огурцов, поэтому сегодня хорошо высаживать этот овощ. По этой же причине день прозвали Фалалей-огуречником. Кроме этого, можно также высаживать баклажаны. Кстати, сажать огурцы сегодня советуют тайком от чужих глаз – тогда овощи вырастут во славу.

20 мая запрещено совершать повседневные грехи – злословить, завидовать, сплетничать, оскорблять людей или животных.

В народе говорят, что в этот день не стоит ни с кем ссориться – ссора затянется надолго, а также нельзя давать взаймы деньги, иначе они уйдут из вашего дома.

С давних времен по приметам этого дня наши предки определяли, каким будет урожай и погода в ближайшее время. Так, в частности, присматривались к шишкам на елках. Если 20 мая их много на дереве – жди хорошего урожая овощей. Роса вечером выпала – завтра будет тепло и солнечно. Если утки ныряют и плещутся в пруду – завтра может быть дождь.

Также замечали, что если лягушек слышно по всей округе, то огурцов будет много, так и говорили: "Огурцов наквакают".

Читайте на портале "Комментарии" — 18 мая верующие с молитвами обращались к святому Феодоту Анкирскому, память его также происходит в эту дату. Святого считают помощником весны, так что в народе просят у Феодота щедрого урожая. На Федота-овсянника принято варить овсянку и печь овсяное печенье. Также в народе говорят, что если 18 мая влюбленные возьмутся за руки и три раза обойдут дуб, то вместе будут жить долго и не будет в парах ссор и разногласий.



