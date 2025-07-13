Церковный праздник 13 июля: три вещи, которые категорически нельзя делать сегодня

13 июля православные христиане по новому стилю отмечают Собор архангела Гавриила – одного из самых почитаемых небесных покровителей. В народе этот день называли Гаврило Летний. Несмотря на то, что обычно на большие церковные праздники не работают, на этот раз наоборот, лень считается недопустимой.

Церковный праздник 13 июля. Фото: Pexels

Церковный праздник 13 июля

Сегодня отмечают Собор Архангела Гавриила. Архангел Гавриил в христианской традиции – это небесный вестник и предсказатель великих событий. Он упоминается в Библии как сообщивший Деве Марии о рождении Иисуса Христа, открывший Моисею тайну сотворения мира, принес благую весть святой Анне о рождении Пресвятой Богородицы и предупредил святого Иосифа об опасности, благодаря чему святое семейство избежало гибели.

Гавриила считают также защитником Божией Матери на протяжении всей ее земной жизни. На иконах его изображают с белой лилией, райской ветвью, зеркалом или светильником со свечой – символами чистоты, истины и божественного провидения.

Праздник установлен в честь освящения храма архангела Гавриила в Константинополе в 17 веке. С тех пор эта дата стала днем его особых почестей.

Другие церковные праздники сегодня:

— святителя Юлиана Кеноманийского;

— мучеников Серапиона и Маркиана;

— преподобного Стефана Саваита;

— святых отцов шести Вселенских соборов.

Народные традиции и обычаи на Гаврила Летнего

В украинской народной традиции 13 июля считается днем активного труда. Люди верили, как поработаешь в этот день, так будет и весь год. Особенно популярен был обычай печь пироги и угощать ими нуждающихся, чтобы в доме не переводились добро и достаток.

Что категорически нельзя делать 13 июля

1. Лениться или ничего не делать – иначе год будет напрасным и пустым;

– иначе год будет напрасным и пустым; 2. Давать или брать деньги взаймы – это принесет финансовые трудности, а старые долги рекомендуется вернуть к празднику.

– это принесет финансовые трудности, а старые долги рекомендуется вернуть к празднику. 3. Ссориться и оскорблять близких – говорят, что конфликты в этот день "запрограммируют" ссоры еще на четыре месяца.

Кроме того, сегодня нельзя ловить или готовить рыбу, загорать на солнце и планировать важные деловые встречи.

Кто празднует день ангела 13 июля

Именины сегодня отмечают: Гавриил, Степан, Юлиан, Маркиян, Антон, Андрей, Иван, Михаил, Фома, Тимофей, Петр, Яков, Филипп, Ян и Динара.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о религиозном календаре на июль 2025 года, который показывает все церковные праздники этого месяца.

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