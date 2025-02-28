Церковный календарь в Украине: март 2025 года

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Недилько Ксения
Март 2025 будет насыщен важными религиозными событиями для православных христиан в Украине. Этот месяц знаменует собой начало Великого поста, а также содержит несколько важных праздников и дней памяти.
Церковный календарь на март 2025 в Украине
18 марта: Начало Великого поста. Это время строгого содержания и духовного очищения, которое продлится до Пасхи.
25 марта: Благовещение Пресвятой Богородицы. Один из 12-ти величайших христианских праздников.
Также в марте приходятся родительские субботы, дни поминовения умерших.
В марте отмечаются дни памяти многих святых, таких как мученики Савин и Папа, преподобный Алексий, муж Божий, святой архиепископ Кирилл, 40 мучеников Севастийских и другие.
Особенно важны родительские субботы, когда верующие посещают храмы и кладбища, чтобы помолиться за души умерших родственников.
Великий пост является важнейшим периодом духовного приготовления к Пасхе. Он включает в себя серьезное ограничение в пище, усиленную молитву и покаяние.
В этот период верующие стремятся очистить свою душу от грехов и приблизиться к Богу.
1 марта — святой преподобной мученицы Евдокии;
2 марта — святого священномученика Феодота, епископа Киренейского;
3 марта — О блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;
4 марта — святого преподобного Герасима в Иордане;
5 марта — святого мученика Конона;
6 марта — святых 42 мучеников Аморийских;
7 марта — святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;
8 марта — святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;
9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;
10 марта — святых мучеников Кондрата, Киприана и других;
11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;
12 марта — святого преподобного исповедника Теофана Сигрианского; святого папы Григория;
13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;
14 марта — святого преподобного Венедикта;
15 марта — святых мучеников Агалия и шестерых других;
16 марта — святых мучеников Савина и Папы;
17 марта — Прощение; святого преподобного Алексия, человека Божия;
18 марта — Начало Великого поста; святого архиепископа Кирилла;
19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;
20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;
21 марта — святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;
22 марта — святого священномученика Василия Анкирского;
23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников;
24 марта — святого преподобного Захарии;
25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;
26 марта — собор архангела Гавриила;
27 марта — святой мученицы Матроны;
28 марта — святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана;
29 марта — святых священномучеников Марка и Кирилла;
30 марта — святого преподобного Иоанна Листвичника;
31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.
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