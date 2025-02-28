Церковный календарь в Украине: март 2025 года

Март 2025 будет насыщен важными религиозными событиями для православных христиан в Украине. Этот месяц знаменует собой начало Великого поста, а также содержит несколько важных праздников и дней памяти.

Церковный календарь на март 2025 в Украине

Ключевые даты:

18 марта: Начало Великого поста. Это время строгого содержания и духовного очищения, которое продлится до Пасхи.

25 марта: Благовещение Пресвятой Богородицы. Один из 12-ти величайших христианских праздников.

Также в марте приходятся родительские субботы, дни поминовения умерших.

Основные праздники и дни памяти:

В марте отмечаются дни памяти многих святых, таких как мученики Савин и Папа, преподобный Алексий, муж Божий, святой архиепископ Кирилл, 40 мучеников Севастийских и другие.

Особенно важны родительские субботы, когда верующие посещают храмы и кладбища, чтобы помолиться за души умерших родственников.

Великий пост:

Великий пост является важнейшим периодом духовного приготовления к Пасхе. Он включает в себя серьезное ограничение в пище, усиленную молитву и покаяние.

В этот период верующие стремятся очистить свою душу от грехов и приблизиться к Богу.

Полный церковный календарь по новоюлианскому стилю на март 2025 года:

1 марта — святой преподобной мученицы Евдокии;

2 марта — святого священномученика Феодота, епископа Киренейского;

3 марта — О блудном сыне; святых мучеников Евтропия, Клеоника и Василиска;

4 марта — святого преподобного Герасима в Иордане;

5 марта — святого мученика Конона;

6 марта — святых 42 мучеников Аморийских;

7 марта — святых священномучеников Василия, Ефрема, Капитана и других;

8 марта — святого преподобного исповедника Теофилакта, епископа Никодимийского;

9 марта — святых 40 мучеников Севастийских;

10 марта — святых мучеников Кондрата, Киприана и других;

11 марта — святого Софрония, патриарха Иерусалимского;

12 марта — святого преподобного исповедника Теофана Сигрианского; святого папы Григория;

13 марта — перенесение мощей святого Никифора, патриарха Царьградского;

14 марта — святого преподобного Венедикта;

15 марта — святых мучеников Агалия и шестерых других;

16 марта — святых мучеников Савина и Папы;

17 марта — Прощение; святого преподобного Алексия, человека Божия;

18 марта — Начало Великого поста; святого архиепископа Кирилла;

19 марта — святых мучеников Хризанта и Дарии;

20 марта – святых преподобных Отцов, убитых в монастыре святого Саввы;

21 марта — святого преподобного исповедника Иакова, епископа Катанского;

22 марта — святого священномученика Василия Анкирского;

23 марта — святого преподобного мученика Никона и его учеников;

24 марта — святого преподобного Захарии;

25 марта — Благовещение Пречистой Девы Марии;

26 марта — собор архангела Гавриила;

27 марта — святой мученицы Матроны;

28 марта — святого преподобного Иллариона Нового; святого преподобного Стефана;

29 марта — святых священномучеников Марка и Кирилла;

30 марта — святого преподобного Иоанна Листвичника;

31 марта – святого преподобного Ипатия, епископа.