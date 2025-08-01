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Церковный календарь: полный список праздников на август 2025 года

Какие религиозные праздники будут отмечать верующие в августе 2025 года

1 августа 2025, 12:53
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Кречмаровская Наталия

В августе по новому новоюлианскому календарю, на который Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла с сентября 2023 года, будут отмечать большие церковные праздники в честь Спасителя, чествовать дни Успения Пресвятой Богородицы и Усекновения главы Иоанна Предтечи. О праздниках и постах в августе 2025 года рассказываем подробнее дальше.

Церковный календарь: полный список праздников на август 2025 года

Православный календарь. Иллюстративное фото

Так на последний месяц лета приходится третий за год многодневный пост – Успенский. Продлится с 1 по 14 августа.

Также будут праздники в честь Спасителя, которые в народе называют Спасами:

- перенос Честного Креста, Маковия или "Медовый Спас" (1 августа),

- Преображение Господне, "Яблочный Спас" (6 августа),

- Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа, “Ореховый Спас” (16 августа).

Полный список церковных праздников на август 2025 года:

  • 1 августа – Перенесение Честного Креста; святых мучеников Макавейских; Маковия или "Медовый Спас";

  • 2 августа – перенос мощей святого первомученика Стефана;

  • 3 августа – святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста;

  • 4 августа – святых семерых мучеников Эфесских; святой преподобной мученицы Евдокии;

  • 5 августа – предпраздник Преображения; святого мученика Евсигния;

  • 6 августа – Преображение Господне (“Яблочный Спас”);

  • 7 августа – святого преподобного мученика Дометия;

  • 8 августа – святого исповедника Эмилиана; святых мучеников Елевтерия и Леонида;

  • 9 августа – святого апостола Матия;

  • 10 августа — святого мученика Лаврентия, архидьякона;

  • 11 августа – святого мученика Евпла;

  • 12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;

  • 13 августа – отдание Преображения; святого преподобного Максима Исповедника;

  • 14 августа – предпраздник Успения; перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;

  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

  • 16 августа — Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас); святого мученика Диомида;

  • 17 августа – святого мученика Мирона;

  • 18 августа – мучеников Флора и Лавра;

  • 19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и других;

  • 20 августа – святого пророка Самуила;

  • 21 августа – святого апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;

  • 22 августа – святых мучеников Агатоника, Северияна и других;

  • 23 августа – отдание Успения; святого мученика Луппа; святого священномученика Иринея Лионского;

  • 24 августа – святого священномученика Евтихия;

  • 25 августа – святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;

  • 26 августа – святых мучеников Андрияна и Наталии;

  • 27 августа – святого преподобного Пимена;

  • 28 августа – святого преподобного Моисея Мурина; святого Августина Иппонского;

  • 29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

  • 30 августа – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;

  • 31 августа – возложение пояса Пресвятой Богородицы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно делать на "Медовый Спас".




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