Церковный календарь: полный список праздников на август 2025 года

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Кречмаровская Наталия
В августе по новому новоюлианскому календарю, на который Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла с сентября 2023 года, будут отмечать большие церковные праздники в честь Спасителя, чествовать дни Успения Пресвятой Богородицы и Усекновения главы Иоанна Предтечи. О праздниках и постах в августе 2025 года рассказываем подробнее дальше.
Православный календарь. Иллюстративное фото
Так на последний месяц лета приходится третий за год многодневный пост – Успенский. Продлится с 1 по 14 августа.
Также будут праздники в честь Спасителя, которые в народе называют Спасами:
- перенос Честного Креста, Маковия или "Медовый Спас" (1 августа),
- Преображение Господне, "Яблочный Спас" (6 августа),
- Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа, “Ореховый Спас” (16 августа).
Полный список церковных праздников на август 2025 года:
1 августа – Перенесение Честного Креста; святых мучеников Макавейских; Маковия или "Медовый Спас";
2 августа – перенос мощей святого первомученика Стефана;
3 августа – святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста;
4 августа – святых семерых мучеников Эфесских; святой преподобной мученицы Евдокии;
5 августа – предпраздник Преображения; святого мученика Евсигния;
6 августа – Преображение Господне (“Яблочный Спас”);
7 августа – святого преподобного мученика Дометия;
8 августа – святого исповедника Эмилиана; святых мучеников Елевтерия и Леонида;
9 августа – святого апостола Матия;
10 августа — святого мученика Лаврентия, архидьякона;
11 августа – святого мученика Евпла;
12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;
13 августа – отдание Преображения; святого преподобного Максима Исповедника;
14 августа – предпраздник Успения; перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;
15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
16 августа — Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас); святого мученика Диомида;
17 августа – святого мученика Мирона;
18 августа – мучеников Флора и Лавра;
19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и других;
20 августа – святого пророка Самуила;
21 августа – святого апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;
22 августа – святых мучеников Агатоника, Северияна и других;
23 августа – отдание Успения; святого мученика Луппа; святого священномученика Иринея Лионского;
24 августа – святого священномученика Евтихия;
25 августа – святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;
26 августа – святых мучеников Андрияна и Наталии;
27 августа – святого преподобного Пимена;
28 августа – святого преподобного Моисея Мурина; святого Августина Иппонского;
29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;
30 августа – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;
31 августа – возложение пояса Пресвятой Богородицы.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно делать на "Медовый Спас".