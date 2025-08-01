Церковный календарь: полный список праздников на август 2025 года

В августе по новому новоюлианскому календарю, на который Православная Церковь Украины (ПЦУ) перешла с сентября 2023 года, будут отмечать большие церковные праздники в честь Спасителя, чествовать дни Успения Пресвятой Богородицы и Усекновения главы Иоанна Предтечи. О праздниках и постах в августе 2025 года рассказываем подробнее дальше.

Православный календарь. Иллюстративное фото

Так на последний месяц лета приходится третий за год многодневный пост – Успенский. Продлится с 1 по 14 августа.

Также будут праздники в честь Спасителя, которые в народе называют Спасами:

- перенос Честного Креста, Маковия или "Медовый Спас" (1 августа),

- Преображение Господне, "Яблочный Спас" (6 августа),

- Нерукотворный образ Господа Нашего Иисуса Христа, “Ореховый Спас” (16 августа).

Полный список церковных праздников на август 2025 года:

1 августа – Перенесение Честного Креста; святых мучеников Макавейских; Маковия или "Медовый Спас";

2 августа – перенос мощей святого первомученика Стефана;

3 августа – святых преподобных Исаакия, Долмата, Фавста;

4 августа – святых семерых мучеников Эфесских; святой преподобной мученицы Евдокии;

5 августа – предпраздник Преображения; святого мученика Евсигния;

6 августа – Преображение Господне (“Яблочный Спас”);

7 августа – святого преподобного мученика Дометия;

8 августа – святого исповедника Эмилиана; святых мучеников Елевтерия и Леонида;

9 августа – святого апостола Матия;

10 августа — святого мученика Лаврентия, архидьякона;

11 августа – святого мученика Евпла;

12 августа – святых мучеников Фотия и Аникиты;

13 августа – отдание Преображения; святого преподобного Максима Исповедника;

14 августа – предпраздник Успения; перенесение мощей святого преподобного Теодосия Печерского;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

16 августа — Нерукотворного образа Господа Нашего Иисуса Христа (Ореховый Спас); святого мученика Диомида;

17 августа – святого мученика Мирона;

18 августа – мучеников Флора и Лавра;

19 августа – святого мученика Андрея Стратилата и других;

20 августа – святого пророка Самуила;

21 августа – святого апостола Фаддея; святой мученицы Вассы;

22 августа – святых мучеников Агатоника, Северияна и других;

23 августа – отдание Успения; святого мученика Луппа; святого священномученика Иринея Лионского;

24 августа – святого священномученика Евтихия;

25 августа – святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;

26 августа – святых мучеников Андрияна и Наталии;

27 августа – святого преподобного Пимена;

28 августа – святого преподобного Моисея Мурина; святого Августина Иппонского;

29 августа – Усекновение главы святого пророка Иоанна Крестителя;

30 августа – святых Александра, Иоанна, Павла, патриархов Царьградских;

31 августа – возложение пояса Пресвятой Богородицы.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что нужно делать на "Медовый Спас".



