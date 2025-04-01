Церковный календарь: полный список праздников на апрель 2025 года

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
В 2025 году на апрель приходится самый важный и самый радостный праздник у христиан — Пасха. В этот день все верующие радуются чудесному воскресению Христа. Примечательно, что в 2025 году католики и православные отмечают Пасху в один день — 20 апреля. Ранее дата Пасхи совпадала в 2017 году. Также до 19 апреля длится Великий пост. Это строгий пост, однако в отдельные дни апреля можно есть рыбу.
Фото из открытых источников
Портал "Комментарии" подготовил полный перечень церковных праздников на апрель 2025 года.
1 апреля – преподобной Марии Египетской;
2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;
3 апреля – преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы;
4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;
5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;
6 апреля — святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;
7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;
8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;
9 апреля — святого мученика Евпсихия;
10 апреля — святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;
11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;
12 апреля — Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;
13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;
14 апреля — святого исповедника Мартина, Папы Римского;
15 апреля — святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;
16 апреля — святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;
17 апреля — святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;
18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;
19 апреля — святого преподобного Иоанна Печерника;
20 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Теодора Трихины;
21 апреля — святого священномученика Януария и других;
22 апреля – святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия;
23 апреля — святого великомученика Юрия Победоносца;
24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;
25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка;
26 апреля — святого священномученика Василия, епископа Амасийского;
27 апреля — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;
28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;
29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;
30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.
В апреле продолжается Великий пост – он закончится в канун Пасхи. Однако в некоторые праздники, которые выпадают на апрель, разрешается употребление рыбы. Ее можно есть в Вербное воскресенье (13 апреля). В субботу Лазаря (12 апреля) разрешается потребление рыбной икры.
Напомним, портал "Комментарии" писал о церковном календаре на 2025 год.
Новости