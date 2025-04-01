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Церковный календарь: полный список праздников на апрель 2025 года

Вербное воскресенье и Пасха: полный список церковных праздников на апрель 2025 года

сегодня, 12:35
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Кречмаровская Наталия

В 2025 году на апрель приходится самый важный и самый радостный праздник у христиан — Пасха. В этот день все верующие радуются чудесному воскресению Христа. Примечательно, что в 2025 году католики и православные отмечают Пасху в один день — 20 апреля. Ранее дата Пасхи совпадала в 2017 году. Также до 19 апреля длится Великий пост. Это строгий пост, однако в отдельные дни апреля можно есть рыбу.

Церковный календарь: полный список праздников на апрель 2025 года

Фото из открытых источников

Портал "Комментарии" подготовил полный перечень церковных праздников на апрель 2025 года.

  • 1 апреля – преподобной Марии Египетской;

  • 2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;

  • 3 апреля – преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы;

  • 4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;

  • 5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;

  • 6 апреля — святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;

  • 7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;

  • 8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;

  • 9 апреля — святого мученика Евпсихия;

  • 10 апреля — святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;

  • 11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

  • 12 апреля — Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;

  • 13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье); святого священномученика Артемона;

  • 14 апреля — святого исповедника Мартина, Папы Римского;

  • 15 апреля — святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;

  • 16 апреля — святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;

  • 17 апреля — святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;

  • 18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

  • 19 апреля — святого преподобного Иоанна Печерника;

  • 20 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресение); святого преподобного Теодора Трихины;

  • 21 апреля — святого священномученика Януария и других;

  • 22 апреля – святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия;

  • 23 апреля — святого великомученика Юрия Победоносца;

  • 24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;

  • 25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка;

  • 26 апреля — святого священномученика Василия, епископа Амасийского;

  • 27 апреля — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;

  • 28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;

  • 29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;

  • 30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Великий пост

В апреле продолжается Великий пост – он закончится в канун Пасхи. Однако в некоторые праздники, которые выпадают на апрель, разрешается употребление рыбы. Ее можно есть в Вербное воскресенье (13 апреля). В субботу Лазаря (12 апреля) разрешается потребление рыбной икры.

Напомним, портал "Комментарии" писал о церковном календаре на 2025 год.




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