Церковный календарь: полный список праздников на апрель 2025 года

В 2025 году на апрель приходится самый важный и самый радостный праздник у христиан — Пасха. В этот день все верующие радуются чудесному воскресению Христа. Примечательно, что в 2025 году католики и православные отмечают Пасху в один день — 20 апреля. Ранее дата Пасхи совпадала в 2017 году. Также до 19 апреля длится Великий пост. Это строгий пост, однако в отдельные дни апреля можно есть рыбу.

Фото из открытых источников

Портал "Комментарии" подготовил полный перечень церковных праздников на апрель 2025 года.

1 апреля – преподобной Марии Египетской;

2 апреля – преподобного Тита Чудотворца;

3 апреля – преподобного Никиты исповедника; мученицы Теодозии, девы;

4 апреля – преподобных Иосифа Песнописца и Юрия из Малеи;

5 апреля – святых мучеников Теодула, Агатопода и других;

6 апреля — святого Методия, учителя славян; святого Евтихия, архиепископа Константинопольского;

7 апреля – святого преподобного Юрия Мелитийского;

8 апреля – святых апостолов Иродиона, Руфа, Агава и других;

9 апреля — святого мученика Евпсихия;

10 апреля — святых мучеников Терентия, Африкана, Максима, Помплия и 36 других;

11 апреля — святого священномученика Антипы, епископа Пергама Ассийского;

12 апреля — Лазарева суббота; преподобного исповедника Василия, епископа Парийского;

13 апреля — Вход Господень в Иерусалим (Вербное воскресенье) ; святого священномученика Артемона;

14 апреля — святого исповедника Мартина, Папы Римского;

15 апреля — святых апостолов из 70-ти Аристарха, Пуда и Трофима;

16 апреля — святых мучениц Агафьи, Ирины и Хионии;

17 апреля — святых преподобных Симеона Персидского и Акакия Мелетийского;

18 апреля — святого преподобного Иоанна, ученика святого Григория Декаполита;

19 апреля — святого преподобного Иоанна Печерника;

20 апреля — Пасха (Светлое Христово Воскресение) ; святого преподобного Теодора Трихины;

21 апреля — святого священномученика Януария и других;

22 апреля – святых преподобных Теодора Сикеота и Виталия;

23 апреля — святого великомученика Юрия Победоносца;

24 апреля — святого мученика Саввы Стратилата и с ним 70 воинов;

25 апреля — святого апостола и евангелиста Марка;

26 апреля — святого священномученика Василия, епископа Амасийского;

27 апреля — святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, епископа Волынского;

28 апреля – святых мучеников Максима и Дады;

29 апреля — святых девяти мучеников в Кизице; святого преподобного Мемнона;

30 апреля – святого апостола Иакова, брата святого Иоанна Богослова.

Великий пост

В апреле продолжается Великий пост – он закончится в канун Пасхи. Однако в некоторые праздники, которые выпадают на апрель, разрешается употребление рыбы. Ее можно есть в Вербное воскресенье (13 апреля). В субботу Лазаря (12 апреля) разрешается потребление рыбной икры.

Напомним, портал "Комментарии" писал о церковном календаре на 2025 год.



