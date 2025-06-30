Церковный календарь на июль 2025 года в Украине

С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ используют новый юлианский календарь, поэтому все фиксированные праздники перенесены на 13 дней раньше по старому (юлианскому) стилю.

Церковный календарь на июль 2025 в Украине

Июль 2025 года не содержит двенадцатых праздников (исключительно больших праздников), но имеет несколько важных памятных и постовых дней и православных праздников.

Главные праздничные дни 2025 июля

2 июля – Уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне

11 июля – Празднование равноап. княгини Ольги

15 июля – Ровноап. князя Владимира, День крещения Руси-Украины

20 июля – Пророка Ильи

25 июля – Успение св. Анны, матери Пресвятой Богородицы

Ежедневный календарь святых

Вот подробный перечень памятных дней на каждый день июля:

1 июля — Косма и Дамиан (чудотворцы, бессеребряные)

2 июля — Уложение ризы Богородицы во Влахерне

3 июля — Якинт и Анатолий, патриарх Константинопольский

4 июля — Пресвятая Евхаристия (воскресенье), Андрей Критский, преподобная Марта

5 июля — Атанасий Афонский

6 июля — Сысой Большой

7 июля — Икона Божией Матери "Неустанной Помощи", преподобные Фома и Акакий

8 июля — Великомученик Прокопий

9 июля – Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский

10 июля — Антоний Печерский

11 июля — Ровноап. Ольга, княгиня Киевская; мученица Евфимия

12 июля — Христос Мужчинолюбец (воскресенье); мученики Прокл и Илларий; преподобный Михаил Малелин

13 июля — Сострадание Богородицы; преподобный Стефан Савваит; Собор архангела Гавриила

14 июля — Отцы шести Вселенских соборов; апостол Акила

15 июля — Ровноап. Владимир Большой

16 июля — Священномученик Атеноген и 10 учеников

17 июля — Великомученица Марина

18 июля — Якинт и Эмилиан

19 июля — Макрина, сестра Василия Великого; пророк Действие

20 июля — Пророк Илия

21 июля — Преподобные Симеон и Иоанн; пророк Иезекиил

22 июля — Ровноап. Мария Магдалина

23 июля — Мученики Трофим, Теофил и другие

24 июля — Мученики Борис и Глеб; великомученица Кристина

25 июля — Успение св. Анны

26 июля — Мученик Ермолай; преподобная Параскева

27 июля — Великомученик и целитель Пантелеймон; св. Климент

28 июля — Апостолы Прохор, Никанор, Тимон, Пармен

29 июля — Мученик Калиник

30 июля — Апостолы Сила, Силуан, Андроник и др.

31 июля — Праведный Евдоким

Другие важные акценты

Понедельничные и пятничные посты сохраняются, учитывая обычный пост в память мучеников и преподобных – среда и пятница, кроме праздников.

В конце месяца, в 31 июля, начинается упоминание предпраздника вынесения Креста (Успенского поста).

Советы верующим

1. Обязательное посещение храма желательно в главные дни: 2 июля, 11, 15, 20 и 25 июля.

2. Молитвы и посты – в свете богословских предписаний, особенно в среду/пятницу, если они не совпадают с праздниками.

3. Именины по праздникам – многие православные выбирают назвать детей в честь святых, память которых приходится на конкретный день.

Напомним, портал "Комментарии" писал о празднике 30 июня.