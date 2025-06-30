Церковный календарь на июль 2025 года в Украине

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Недилько Ксения
С 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ используют новый юлианский календарь, поэтому все фиксированные праздники перенесены на 13 дней раньше по старому (юлианскому) стилю.
Церковный календарь на июль 2025 в Украине
Июль 2025 года не содержит двенадцатых праздников (исключительно больших праздников), но имеет несколько важных памятных и постовых дней и православных праздников.
2 июля – Уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне
11 июля – Празднование равноап. княгини Ольги
15 июля – Ровноап. князя Владимира, День крещения Руси-Украины
20 июля – Пророка Ильи
25 июля – Успение св. Анны, матери Пресвятой Богородицы
Вот подробный перечень памятных дней на каждый день июля:
1 июля — Косма и Дамиан (чудотворцы, бессеребряные)
2 июля — Уложение ризы Богородицы во Влахерне
3 июля — Якинт и Анатолий, патриарх Константинопольский
4 июля — Пресвятая Евхаристия (воскресенье), Андрей Критский, преподобная Марта
5 июля — Атанасий Афонский
6 июля — Сысой Большой
7 июля — Икона Божией Матери "Неустанной Помощи", преподобные Фома и Акакий
8 июля — Великомученик Прокопий
9 июля – Священномученик Панкратий, епископ Тавроменийский
10 июля — Антоний Печерский
11 июля — Ровноап. Ольга, княгиня Киевская; мученица Евфимия
12 июля — Христос Мужчинолюбец (воскресенье); мученики Прокл и Илларий; преподобный Михаил Малелин
13 июля — Сострадание Богородицы; преподобный Стефан Савваит; Собор архангела Гавриила
14 июля — Отцы шести Вселенских соборов; апостол Акила
15 июля — Ровноап. Владимир Большой
16 июля — Священномученик Атеноген и 10 учеников
17 июля — Великомученица Марина
18 июля — Якинт и Эмилиан
19 июля — Макрина, сестра Василия Великого; пророк Действие
20 июля — Пророк Илия
21 июля — Преподобные Симеон и Иоанн; пророк Иезекиил
22 июля — Ровноап. Мария Магдалина
23 июля — Мученики Трофим, Теофил и другие
24 июля — Мученики Борис и Глеб; великомученица Кристина
25 июля — Успение св. Анны
26 июля — Мученик Ермолай; преподобная Параскева
27 июля — Великомученик и целитель Пантелеймон; св. Климент
28 июля — Апостолы Прохор, Никанор, Тимон, Пармен
29 июля — Мученик Калиник
30 июля — Апостолы Сила, Силуан, Андроник и др.
31 июля — Праведный Евдоким
Другие важные акценты
Понедельничные и пятничные посты сохраняются, учитывая обычный пост в память мучеников и преподобных – среда и пятница, кроме праздников.
В конце месяца, в 31 июля, начинается упоминание предпраздника вынесения Креста (Успенского поста).
Советы верующим
1. Обязательное посещение храма желательно в главные дни: 2 июля, 11, 15, 20 и 25 июля.
2. Молитвы и посты – в свете богословских предписаний, особенно в среду/пятницу, если они не совпадают с праздниками.
3. Именины по праздникам – многие православные выбирают назвать детей в честь святых, память которых приходится на конкретный день.
Напомним, портал "Комментарии" писал о празднике 30 июня.