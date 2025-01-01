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Церковный календарь на 2025 год: полный список праздников

Даты церковных праздников на 2025 год: православный календарь

сегодня, 09:45
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Кречмаровская Наталия

Украина с 1 сентября 2023 года живет по новоюлианскому календарю, согласно которому все церковные торжества сместились на 13 дней назад.

Церковный календарь на 2025 год: полный список праздников

Иллюстративное фото

В 2025 году православные верующие празднуют Пасху 20 апреля. В этот день отмечают Воскресение Крестовое и христиане западного обряда.

Переходные двенадцатые праздники 2025 года (даты которых зависят от Пасхи):

  • 13 апреля – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим;

  • 29 мая – Вознесение Господне;

  • 8 июня – День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница).

Непереходные двенадцатые праздники 2024 года:

  • 6 января – Богоявление или Крещение Господне;

  • 2 февраля – Сретение Господне;

  • 25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;

  • 6 августа – Преображение Господне;

  • 15 августа – Успение Богородицы;

  • 8 сентября – Рождество Богородицы;

  • 14 сентября – Воздвижение Господнего Креста;

  • 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

  • 25 декабря – Рождество Христово.

Помимо двенадцати праздников, православные верующие традиционно празднуют еще и другие важные даты:

  • 1 января – Обрезание Господне;

  • 24 июня – Рождество Иоанна Предтечи;

  • 29 июня – Святых апостолов Петра и Павла;

  • 29 августа – Усекновение главы Ивана Предтечи;

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Многодневные посты:

  • 3 марта – 19 апреля – Великий пост

  • 16 июня – 11 июля – Петров пост;

  • 1-14 августа – Успенский пост;

  • 15 ноября – 24 декабря – Рождественский пост.

Январь

  • 1 января – святого Василия Великого;

  • 5 января – Крещенский сочельник. Постный день;

  • 6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

  • 12 января – святой мученицы Татьяны;

  • 30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

  • 2 февраля – Сретение Господне.

Март

  • 25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;

  • 26 марта – Собор архангела Гавриила.

Апрель

  • 12 апреля – Лазарева суббота;

  • 13 апреля – Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим;

  • 20 апреля – Пасха;

Май

  • 9 мая – перенос мощей Николая Чудотворца;

  • 11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;

  • 29 мая – Вознесение Господне.

Июнь

  • 8 июня – Троица;

  • 9 июня – Святого Духа;

  • 22 июня – Всех святых украинского народа;

  • 24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;

  • 29 июня – апостолов Петра и Павла;

  • 30 июня – Собор 12 апостолов.

Июль

  • 7 июля – Матери Божьей неустанной помощи;

  • 11 июля – княгини киевской Ольги;

  • 15 июля – святого равноапостольного князя Владимира Великого;

  • 20 июля – пророка Ильи;

  • 25 июля – Успение святой Анны.

Август

  • 1 августа – Перенесение Честного креста Господня;

  • 6 августа – Преображение Господне;

  • 15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

  • 29 августа – Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Сентябрь

  • 8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

  • 14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

  • 1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

  • 8 ноября – Собор архистратига Михаила;

  • 21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

  • 30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

  • 6 декабря – святого Николая;

  • 9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

  • 25 декабря – Рождество Христово

  • 31 декабря – святой Мелании Римской (Меланки).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что будет в 2025 году.



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