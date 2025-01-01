Церковный календарь на 2025 год: полный список праздников

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Кречмаровская Наталия
Украина с 1 сентября 2023 года живет по новоюлианскому календарю, согласно которому все церковные торжества сместились на 13 дней назад.
Иллюстративное фото
В 2025 году православные верующие празднуют Пасху 20 апреля. В этот день отмечают Воскресение Крестовое и христиане западного обряда.
Переходные двенадцатые праздники 2025 года (даты которых зависят от Пасхи):
13 апреля – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим;
29 мая – Вознесение Господне;
8 июня – День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница).
Непереходные двенадцатые праздники 2024 года:
6 января – Богоявление или Крещение Господне;
2 февраля – Сретение Господне;
25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;
6 августа – Преображение Господне;
15 августа – Успение Богородицы;
8 сентября – Рождество Богородицы;
14 сентября – Воздвижение Господнего Креста;
21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
25 декабря – Рождество Христово.
Помимо двенадцати праздников, православные верующие традиционно празднуют еще и другие важные даты:
1 января – Обрезание Господне;
24 июня – Рождество Иоанна Предтечи;
29 июня – Святых апостолов Петра и Павла;
29 августа – Усекновение главы Ивана Предтечи;
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
Многодневные посты:
3 марта – 19 апреля – Великий пост
16 июня – 11 июля – Петров пост;
1-14 августа – Успенский пост;
15 ноября – 24 декабря – Рождественский пост.
Январь
1 января – святого Василия Великого;
5 января – Крещенский сочельник. Постный день;
6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;
12 января – святой мученицы Татьяны;
30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.
Февраль
2 февраля – Сретение Господне.
Март
25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;
26 марта – Собор архангела Гавриила.
Апрель
12 апреля – Лазарева суббота;
13 апреля – Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим;
20 апреля – Пасха;
Май
9 мая – перенос мощей Николая Чудотворца;
11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;
29 мая – Вознесение Господне.
Июнь
8 июня – Троица;
9 июня – Святого Духа;
22 июня – Всех святых украинского народа;
24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;
29 июня – апостолов Петра и Павла;
30 июня – Собор 12 апостолов.
Июль
7 июля – Матери Божьей неустанной помощи;
11 июля – княгини киевской Ольги;
15 июля – святого равноапостольного князя Владимира Великого;
20 июля – пророка Ильи;
25 июля – Успение святой Анны.
Август
1 августа – Перенесение Честного креста Господня;
6 августа – Преображение Господне;
15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;
29 августа – Усекновение главы Иоанна Крестителя.
Сентябрь
8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;
14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.
Октябрь
1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.
Ноябрь
8 ноября – Собор архистратига Михаила;
21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;
30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.
Декабрь
6 декабря – святого Николая;
9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;
25 декабря – Рождество Христово
31 декабря – святой Мелании Римской (Меланки).
Напомним, портал "Комментарии" писал, что будет в 2025 году.
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