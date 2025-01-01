Церковный календарь на 2025 год: полный список праздников

Украина с 1 сентября 2023 года живет по новоюлианскому календарю, согласно которому все церковные торжества сместились на 13 дней назад.

Иллюстративное фото

В 2025 году православные верующие празднуют Пасху 20 апреля. В этот день отмечают Воскресение Крестовое и христиане западного обряда.

Переходные двенадцатые праздники 2025 года (даты которых зависят от Пасхи):

13 апреля – Вербное воскресенье или Вход Господень в Иерусалим;

29 мая – Вознесение Господне;

8 июня – День святой Троицы (Зеленые праздники, Пятидесятница).

Непереходные двенадцатые праздники 2024 года:

6 января – Богоявление или Крещение Господне;

2 февраля – Сретение Господне;

25 марта – Благовещение Пресвятой Богородицы;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Богородицы;

8 сентября – Рождество Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Господнего Креста;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

25 декабря – Рождество Христово.

Помимо двенадцати праздников, православные верующие традиционно празднуют еще и другие важные даты:

1 января – Обрезание Господне;

24 июня – Рождество Иоанна Предтечи;

29 июня – Святых апостолов Петра и Павла;

29 августа – Усекновение главы Ивана Предтечи;

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Многодневные посты:

3 марта – 19 апреля – Великий пост

16 июня – 11 июля – Петров пост;

1-14 августа – Успенский пост;

15 ноября – 24 декабря – Рождественский пост.

Январь

1 января – святого Василия Великого;

5 января – Крещенский сочельник. Постный день;

6 января – Святое Богоявление. Крещение Господне;

12 января – святой мученицы Татьяны;

30 января – троих святых: Василия Великого, Григория Богослова, Ивана Златоустого.

Февраль

2 февраля – Сретение Господне.

Март

25 марта – Благовещение Пречистой Девы Марии;

26 марта – Собор архангела Гавриила.

Апрель

12 апреля – Лазарева суббота;

13 апреля – Вербное воскресенье, Вход Господень в Иерусалим;

20 апреля – Пасха;

Май

9 мая – перенос мощей Николая Чудотворца;

11 мая – равноапостольных Кирилла и Мефодия;

29 мая – Вознесение Господне.

Июнь

8 июня – Троица;

9 июня – Святого Духа;

22 июня – Всех святых украинского народа;

24 июня – Рождество Иоанна Крестителя;

29 июня – апостолов Петра и Павла;

30 июня – Собор 12 апостолов.

Июль

7 июля – Матери Божьей неустанной помощи;

11 июля – княгини киевской Ольги;

15 июля – святого равноапостольного князя Владимира Великого;

20 июля – пророка Ильи;

25 июля – Успение святой Анны.

Август

1 августа – Перенесение Честного креста Господня;

6 августа – Преображение Господне;

15 августа – Успение Пресвятой Богородицы;

29 августа – Усекновение главы Иоанна Крестителя.

Сентябрь

8 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы;

14 сентября – Воздвижение Честного и Животворящего креста Господня.

Октябрь

1 октября – Покров Пресвятой Богородицы.

Ноябрь

8 ноября – Собор архистратига Михаила;

21 ноября – Введение во храм Пресвятой Богородицы;

30 ноября – святого апостола Андрея Первозванного.

Декабрь

6 декабря – святого Николая;

9 декабря – Непорочное зачатие Пресвятой Богородицы;

25 декабря – Рождество Христово

31 декабря – святой Мелании Римской (Меланки).

Напомним, портал "Комментарии" писал, что будет в 2025 году.