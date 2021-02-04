"Церковь в кармане" - Ровенская епархия принимает онлайн-заказы на молитвы

Онлайн услуга появилась в Свято-Воскресенском мужском монастыре на Повстанческих Могилах. У учреждения есть официальный сайт и там каждый желающий может заполнить заявку и заказать молитву за здравие или упокой. Для этого даже не обязательно жить рядом. Заказ можно сделать из любой точки планеты.



Онлайн молитва на Ровенщине. Фото: источник

По словам наместника монастыря Архимандрита Онуфрия, мысль создать "церковь в кармане" появилась сразу после начала карантина, ведь верующих нельзя было оставлять без поддержки церкви и возможности заказать молитву.

К тому же, по мнению, отца Онуфрия, онлайн-форма заказа делает необязательным посещение церкви и сейчас для тех, кто по каким-то причинам не может или не хочет прийти лично.

"Внимание!!! Молитвы и поминовения совершаются совершенно бесплатно. В одной ленте просьба вписывать только одно имя. При необходимости заполните несколько форм/карточек", — написано в инструкции к онлайн-заказу на сайте.

Заказать можно молитвы о здравии, упокое и сорокоуст. В одном заказе разрешено указать до трех имен.

Форма заявки реализована через Google Формы, с примечанием о том, что Google эти формы не создавал и их содержание не поддерживает.

На той же странице содержится и информация о добровольных пожертвованиях и номер карточки ПриватБанка.

Гурбинский Свято-Воскресенский мужской монастырь на Повстанческих Могилах принадлежит Ровенской епархии Православной церкви Украины.

Напомним, что во время карантина посещение церквей было под запретом. "Комментарии" сообщали, что Кабмин запрещал празднования католической и православной Пасхи в церквях, а также все остальные массовые религиозные празднества.













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