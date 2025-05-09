Брат нового Папы Льва XIV рассказал о "пророчестве" для понтифика

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Slava Kot
В детстве Роберт Превост получил пророчество, что он станет новым Папой Римским. Эту историю рассказал брат недавно избранного понтифика Льва XIV Джон Превост.
Папа Римский Роберт Превост. Фото: Reuters
В комментарии американской телекомпании ABC Джон Превост упомянул о неожиданном пророчестве. По его словам, Роберт Превост с детства знал, что станет священником, а сосед предсказал ему в первом классе избрание на должность Папы Римского.
Джон Превост также заявил, что, несмотря на пророчество, он был удивлен голосованием на конклаве, где избрали новым Папой Римским его брата.
Брат Льва XIV рассказал, каким человеком был Роберт Превост, прежде чем стал новым Папой Римским. По его словам, Лев XIV "обычный человек", который будет подобным к Франциску.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый Папа Римский Лев XIV имеет двойное гражданство,
Также "Комментарии" писали, что перед конклавом в Ватикане в небо поднялся розовый дым.
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