Брат нового Папы Льва XIV рассказал о "пророчестве" для понтифика

В детстве Роберт Превост получил пророчество, что он станет новым Папой Римским. Эту историю рассказал брат недавно избранного понтифика Льва XIV Джон Превост.

Папа Римский Роберт Превост. Фото: Reuters

В комментарии американской телекомпании ABC Джон Превост упомянул о неожиданном пророчестве. По его словам, Роберт Превост с детства знал, что станет священником, а сосед предсказал ему в первом классе избрание на должность Папы Римского.

"Он просто не верил в это или не хотел верить", – сказал брат Папы Римского.

Джон Превост также заявил, что, несмотря на пророчество, он был удивлен голосованием на конклаве, где избрали новым Папой Римским его брата.

"Я этого не ожидал, потому что постоянно слышал, что американец никогда не сможет стать Папой просто из-за политики, что у Соединенных Штатов сейчас много власти в мире, поэтому им не следует руководить Церковью", – сказал Превост.

Брат Льва XIV рассказал, каким человеком был Роберт Превост, прежде чем стал новым Папой Римским. По его словам, Лев XIV "обычный человек", который будет подобным к Франциску.

"Я думаю, что поскольку он много лет учился миссионерской работе в Южной Америке, он будет заботиться об исключенных. Он будет заботиться о бедных. Он будет заботиться о тех, кто не имеет права голоса. Поэтому я думаю, что он пойдет по следам святого Франциска и Папы Франциска", — сказал брат Папы Римского.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что новый Папа Римский Лев XIV имеет двойное гражданство,

Также "Комментарии" писали, что перед конклавом в Ватикане в небо поднялся розовый дым.