Бог защитит Украину: как молиться за наших бойцов и победу над врагом

Сейчас наша страна переживает очень тяжелые времена и нуждается в поддержке небес. Каждому важно помолиться за мир в Украине, за наших храбрых воинов и скорейшую победу над оккупантами. Православная церковь Украины опубликовала тексты нескольких молитв.

Молитвы за Украину и победу над Россией | Фото: depositphotos

Молитва за победу Украины над агрессором

Всесильный Господи, услышь молитвы детей Твоих, взгляни во время тяжелых испытаний на государство наше – Украину. Благослови и укрепи воинов наших, власть, правительство и весь народ наш, которые противостоят коварному российскому агрессору на земле, на море и в воздухе. Правдолюбивый Господи, не дай врагам уничтожить государство, народ и святыни наши.

Умоляем Тебя, даруй нам с именем Твоим победу и справедливый мир вскоре. Пошли грозного предводителя небесного воинства Твоего – архистратига Михаила, в помощь мужественным защитникам нашим, чтобы дьявольские замыслы агрессора разрушили они и уберегли нашу Родину-Украину.

Тебе славу воздаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь

Еще молимся Господу Богу нашему, чтобы выслушал голос моления нас, грешных, и охранил всех людей Украины нашей во время тяжких испытаний и помиловал рабов Своих, воинов, чтобы сохранил их от смертоносной раны и всякой болезни душевной и телесной, чтобы охранил от всякой скорби, бедствия, гнева и несчастья и дал им вернуться здоровыми и счастливыми, Всемилостивый Господи, выслушай и помилуй.

Молитва, когда Родина в опасности

Господи Боже наш, Ты выслушал Моисея, когда он простер руки к Тебе, и народ израильский укрепил на амаликитян, вооружил Иисуса Навина на битву и повелел солнцу остановиться. Ты и ныне, Владыка, услышь нас, кто молится к Тебе. Укрепи силою Твоею благочестивый народ наш, благослови его дела, умножь славу его победою над врагом, укрепи всемогущею Твоею десницею наше государство, сохрани войско, пошли ангела Твоего на укрепление защитников народа нашего, подай нам все, что просим для спасения; примири рознь и мир утверди. Простри, Господи, невидимую десницу Твою, которая рабов Твоих покрывает во всем. Тем же, кому судил Ты возложить душу свою на войне за веру православную, благочестивый народ наш и государство, прости их вину и в день праведного Твоего воздаяния подай венцы нетления. Ибо Твоя есть власть, Царство и сила, от Тебя помощь все принимаем, на Тебя уповаем и Тебе славу посылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

Молитва об избавлении от нашествия чужаков

Господи Боже сил, Боже спасения нашего, Ты Единый творишь чудеса. Взгляни в милости и милосердии на смирение рабов Твоих и человеколюбиво выслушай и помилуй нас: ибо враги наши собрались на нас, чтобы погубить нас и уничтожить государство наше и святыни наши. Помоги нам Боже, Спаситель наш, и избавь нас, ради славы имени Твоего, и да исполнятся для нас слова, сказанные Моисеем: будьте смелы, стойте и увидите спасение от Господа, ибо Господь сражается за нас.

Господи Боже, Спаситель наш, не помяни беззакония и лжи людей Твоих и не отвращайся от нас гневом Своим, но в милости и милосердии посети смиренных рабов Твоих, приходящих к Тебе: встань на помощь нам и подай воинству нашему с именемТвоим победить. Погуби намерения и неправедные осмеления тех, кто идет на нас войной.

Молимся к Тебе, Владыка мира и покоя нашего, чтобы как исчезает дым, так пусть исчезнут враги наши, и как прах рассыпается от ветра, так пусть развеются их злые мысли уничтожить государство наше Украинское. Господи, умиротвори тех, кто противится заповедям и уставам Твоим. Возврати им память Твоей заповеди: Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. А для тех, кто противится этой заповеди Твоей, пошли гнев, скорбь и ангелов свирепых, которые внушают в них страх и память о том, что и они себя христианами называют.

Да будет Господи воля Твоя над нами и, если Твое Провидение будет таким, чтобы положить воинам нашим в битве за Веру и Украину души свои, то и им прости грехи их, и в день праведного Твоего Суда подай венцы нетления. Но верим и молимся Тебе Великодаровитый Господи, что ты защитишь, усмиришь и вразумишь и приведешь всех к покою.

Ибо Ты – защита и победа, и спасение для тех, кто надеется на Тебя, и Тебе славу воссылаем, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь!

Молитва за украинского воина

Предвечный Творец, Боже мира и добра, своей непостижимой силой стань сегодня на защиту твоих верных сыновей и дочерей, которые, рискуя собственной жизнью, стали на защиту своего народа.

Будь для каждого из них силой и мощью, верной опорой в момент испытаний и светлым горизонтом в сумраке угроз. Увенчай их усилия победой добра над злом, правды над ложью, справедливости над обидой. Подведи всякого, кто споткнется; верни каждого, кто потеряется; утешь каждого, израненного сердцем; воскрешение даруй всем павшим за своих братьев и сестер. Сделай их надежной опорой для украинского народа – его щитом и надеждой. А в грозном грохоте боя дай каждому из них силы и отваги не сойти с дороги, ведущей к окончательной победе.

Боже, пусть будет завтра и пусть будет мирный рассвет, а на его страже пусть верно стоит отважный защитник Украины – украинский воин!

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